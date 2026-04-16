Московский международный кинофестиваль — один из старейших кинофорумов мира — каждый год превращает красную дорожку в подиум для модных экспериментов. В этом году атмосфера была особенно живой: дамы показали образы от классики до авангарда. Разбираем вместе с дизайнером Наз Маером самые эффектные выходы звезд.

В Москве открылся Московский международный кинофестиваль

Аврора Киба

Бывшая девушка Григория Лепса, 20-летняя светская львица Аврора Киба появилась на дорожке в платье-колонне из металлизированной сетки. Строгий вытянутый силуэт работает на контрасте с фактурой: холодный блеск металла смягчается телесным подтоном основы. Горловина-воротник с драпированным каскадом у плеч создает объем ровно там, где нужно, открытые плечи и спина добавляют чувственности без вульгарности. Крупные золотые серьги-кольца — единственное украшение, и этого достаточно, поскольку Аврора сияет не бижутерией, а бриллиантами высокой чистоты. Гладкий пучок оставляет шею открытой — любые локоны здесь были бы лишними. Один из самых продуманных образов вечера: без суеты, без случайных деталей.

Софья Синицына

Образ мамы единственной дочери Павла Табакова, актрисы Софии Синицыной, выделяется среди привычных блесток. Здесь главное не тело, а форма. Платье с пышной юбкой миди, выполненное в технике пэчворк: орнаменты, напоминающие текстиль народов мира, соседствуют с полосами и геометрическими узорами. Прямой лиф с глухой горловиной удерживает богатый рисунок от хаоса. Широкий подол с зеленой тесьмой создает почти театральный силуэт — актриса не просто нарядилась, она эффектно вышла на сцену. Темно-красные туфли с открытым мысом на каблуке-рюмочке — неожиданный, но точный выбор. Гладкий низкий пучок — единственно верное решение для такого платья. Образ требует смелости, и именно это в нем подкупает.

Женя Малахова

Белое атласное платье с глубоким V-образным вырезом, сборкой по центру и высоким разрезом — классика, исполненная с характером. Звезда «нулевых» Женя Малахова знает, как привлечь внимание репортеров на звездной дорожке. Небольшие подплечники придают силуэту скульптурность, длинные рукава уравновешивают откровенный вырез. Сборка по центру зрительно удлиняет фигуру и создает непрерывный силуэт от декольте до разреза. Шлейф добавляет кинематографичности. Главная деталь — украшенные кристаллами ремешки на щиколотках, превращающие туфли в самостоятельное украшение. Темная помада создает нужный контраст с белым. Результат безупречен.

Александр Лазарев с дочерью Полиной

Полная гармония при абсолютной самостоятельности образов. Александр в темном пиджаке свободного кроя и черных брюках — сдержанно, но не скучно: мягкая небрежность посадки и длинные волосы создают образ человека, не нуждающегося во внешних эффектах. Его дочь — совсем другая история: красный сарафан на бретелях поверх длинного бежевого тренча с незастегнутыми пуговицами. Красный и бежевый — пара, требующая уверенности, но здесь работает безупречно. Блестящие туфли с принтом, серьги-жемчужины и нежные цепочки — аксессуары с характером, не перегружающие образ. Вместе они смотрятся как люди, понимающие моду — каждый по-своему.

Валерия Гайя Германика с дочерью Октавией

Для Германики провокация давно стала художественным методом, и ее образ — прямое продолжение этого подхода. Черный полупрозрачный боди с кожаными рукавами и накладными чашками, широкие брюки, прозрачная юбка-макси с кружевным орнаментом. Венок из металлических листьев на голове превращает образ в мифологическую цитату. Темная помада, кожаные перчатки до запястья — все складывается в единое высказывание. Рядом 18-летняя Октавия — в длинном темно-бордовом платье с каскадными оборками и красных туфлях-лодочках. Та же темная эстетика, та же серьезность. Пара, которую невозможно не заметить. И трудно поверить, что перед нами мать и дочь. Дамы выглядят как подруги.

Анна Калашникова

Черная юбка-русалка со шлейфом плюс белый верх с пайетками и пышной отделкой из перьев — много всего, но без перебора. Контраст и объем возникают ровно там, где уместно. Высокий хвост, жемчужные серьги, серебристый клатч выстроены в единую линию. Образ кинематографичен и с долей гламура старой школы — на красной дорожке это всегда уместно. Активный верх плюс пышный шлейф создают некоторую перегруженность, но для дорожки, где важно быть замеченным, риск оправдан.

Павел Деревянко с женой Зоей Фуць

Павел в кожаной куртке с металлическими люверсами, черных брюках и массивных туфлях выглядит элегантно с рок-н-ролльной ноткой, нетипичной для актерских выходов. Зоя — в мини-платье из черной кожи с корсетным верхом без бретелей, длинных перчатках и массивных лоферах на толстой подошве. Смелый микс кожаного клуба, корсетной традиции и уличного стиля. Вместе — как обложка журнала: никаких случайных деталей, четкая общая идея.

Настасья Самбурская

Появление Настасьи на ММКФ, как всегда, вау-эффект, а не просто банальный выход в свет. Алое платье-русалка с плотными слоями рюшей выглядело как живая скульптура, где асимметричный верх с открытым плечом добавлял движения, а силуэт, точно подогнанный под фигуру актрисы, усиливался монохромным цветом. Макияж с помадой в тон, гладкий низкий узел с волной у лица в духе голливудской классики и красный маникюр замкнули образ в единое целое, сделав его одним из самых запоминающихся.

Звёздная дорожка премии BRAVO: Влюблённые Воробьёв и Гарифуллина, Севиль в образе Элен Курагиной и элегантная Север

Ольга Бузова снялась в сериале про СВО