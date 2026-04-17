Экипаж речного катера ВС РФ отразил атаку дронов ВСУ у Днепровского лимана.

Министерство обороны России публикует уникальные кадры, демонстрирующие действия экипажей речных катеров из состава группировки войск «Днепр» в районе Днепровского лимана.

«Экипажи речных катеров, ежедневно подвергая себя риску под вражеским огнем FPV-дронов, выполняют критически важные и опасные задачи. Их основная миссия – обеспечение штурмовых подразделений, действующих в островной зоне, необходимым снабжением: боеприпасами, материальными ценностями и продовольствием», - комментируют в Минобороны России.

Экипаж «Волны» показал сражение с роем украинских дронов

Они не только ведут переброску личного состава, но и также проводят спасательные и эвакуационные операции раненых военнослужащих.

Речные катера действуют на Днепре круглосуточно и в любых погодных условиях, демонстрируя высокую оперативность.

Так, в ходе одного из недавних боевых выходов, экипаж речного катера успешно отразил массированную атаку ударных дронов противника. Рой из десятка FPV-дронов пытался подобраться к корме катера, чтобы поразить осколками двигатель.

После нейтрализации угрозы, под покровом дымовой завесы, экипаж завершил выполнение поставленной задачи в дельте Днепра: погрузил и вывез с одного из островов раненого военнослужащего.

Важную роль в противодействии ударным дронам противника во время боевых операций играет комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Рассказывает оператор РЭБ речного катера с позывным «Волна»: «У тебя есть ружье – это одно дело, а РЭБ выполняет очень большую вспомогательную роль. Когда оператор вражеского дрона подлетает к катеру, у него создаются помехи, теряется управление. А ружьем уже добиваешь».

Все члены экипажа речного катера обладают высокой степенью подготовки и взаимозаменяемости, что достигается благодаря интенсивному обучению.

Каждый военнослужащий проходит курс огневой подготовки по всем видам вооружения, имеющегося в подразделении. Эта подготовка значительно повышает шансы на успешное выполнение боевых задач.

Украине подвезли крутые беспилотники с ИИ. Чего ждать России?