Весившая 100 кило Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике

Светлана Пермякова.

Светлана Пермякова на своей странице в соцсетях опубликовала видео в купальнике. 54-летняя актриса за последнее время радикально похудела и преобразилась. Раньше она весила больше 100 килограммов, но за последний год ей удалось скинуть 25 кило. Артистка очень гордится этим результатом, так что даже решила сняться в бассейне.

Вместе со своей коллегой Екатериной Волковой Светлана приехала на гастроли на Камчатку. В перерыве между спектаклями они посетили спа-отель и искупались в бассейне с термальной водой.

Артистка снялась в бассейне. Фото: кадр видео.

Сначала звезда сериала «Интернов» снялась перед массажем: она предстала в халате, накинутом поверх купальника.

«Контент 18+ от Светика», - пошутила Волкова.

Светлана отдыхает на Камчатке. Фото: кадр видео.

Затем подруги отправились в бассейн. Пермякова продемонстрировала слитный купальник с глубоким декольте, украшенный черно-белым принтом.

Светлана не скрывает, что сбрасывает вес с помощью инъекций препарата, который ей колют в живот. Артистка долгое время пыталась похудеть с помощью различных диет, но результат был кратковременным. В январе прошлого года она пришла на прием к эндокринологу, который порекомендовал ей инъекции. По словам актрисы, уколы помогают ей держать аппетит под контролем. Кроме того, она стала больше двигаться и почти каждый день гуляет, даже если очень устала. Также артистка два раза в неделю плавает в бассейне.

«Я поняла, что достигла результата, и обратно возвращаться не хочу. Теперь я за здоровый образ жизни: не курю, отказалась от алкоголя. Уже больше года его не употребляю и чувствую себя отлично», - призналась артистка.

Светлана воспитывает 14-летнюю дочь Варвару, которую она родила от пиар-менеджера Максима Скрябина. Когда у них был роман, Светлана скрывала отношения со своим помощником, ведь разница в возрасте у них немаленькая – целых 19 лет. Но, когда ее беременность уже была очевидной, артистка призналась, что отцом ребенка является именно Максим. До загса пара так и не дошла. А потом влюбленные и вовсе расстались. Тем не менее, Максим и Светлана сохранили дружеские чувства, вместе работают и воспитывают дочь.

