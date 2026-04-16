Пугачева приняла важное решение: певица определилась, где будет жить

Алла Пугачева.

Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в феврале 2022 года. Покинув родину, супруги сначала обосновались в Израиле, получив гражданство этой страны. Комик и его жена поселились в пригороде Тель-Авива. Но как только в стране начался военный конфликт, супруги спешно упаковали чемоданы и сбежали в более спокойное место - на Кипр, где у них есть недвижимость.

Здесь супруги поселились в Лимасоле – городке с населением чуть больше 100 тысяч человек. Алла и ее избранник занимают роскошный особняк в закрытом коттеджном поселке.

Ходили слухи, что артистке надоела жизнь на Кипре, и она решила переселиться в Болгарию. Это подтверждало то, что на кипрском сайте недвижимости появилось объявление о продаже виллы, которую занимает Пугачева. Кроме того, дом предлагался для долгосрочной аренды.

Но, похоже, певице не хочется что-либо менять в своей жизни. Как выяснила «Газета.Ru», объявления о продаже и аренде недвижимости исчезли с местных риэлторских сайтов.

Судя по всему, Аллу все устраивает, и она не желает перемен. На днях, 15 апреля, артистка отметила 77-летие. На празднике собралась вся ее семья – от мужа Максима Галкина* и младших детей Гарри и Лизы до дочери Кристины Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и сыном Никитой Пресняковым. Торжество прошло на той самой вилле, в которой сейчас живет артистка.

Свое 77-летие певица отметила на той самой вилле, в которой сейчас живет ее семья.

Напомним, жилье артистки предлагалось арендовать за 1,4 миллиона рублей в месяц. Однако сейчас это предложение уже недоступно.

Артистка на Кипре ведет жизнь домохозяйки и редко выходит из дома. Алле Борисовне приходится сидеть одной в четырех стенах, пока ее муж гастролирует по Европе, пытаясь заработать на жизнь. Пугачева изредка гуляет по набережной и посещает окрестные ресторанчики.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» пятый год живет в эмиграции и, судя по всему, европейская медицина не пошла ей на пользу. Пугачевой становится все хуже: на Кипре обострились ее давние проблемы с суставами. Переехав на средиземноморский остров, артистка обзавелась новым аксессуаром – тросточкой, которая сопровождает ее повсюду.

*Признан в РФ иноагентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

