Накануне в СМИ разошлись сообщения об эскалации в буферной зоне ООН на Кипре. Сообщается, что власти непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) стянули к линии разграничения близ деревни Пила 15 единиц бронетехники. Со стороны тревожные новости выглядит, как предвестник очередной «пороховой бочки» на острове, входящем в ЕС, но территориально расположенном ближе к неспокойному Ближнему Востоку. С 1974 года Кипр остается разделенным из-за неразрешенного военного конфликта между греко- и турко-киприотской общинами. Контроль за поддержанием мира обеспечивают вооруженные силы миссии ООН на Кипре (ВСООНК). KP.RU публикует репортаж с места событий.

Население Пилы, согласно официальным данным, составляет порядка 2700 человек. Одна из старейших деревень на острове примечательна тем, что является единственным населенным пунктом на Кипре, где обе общины живут бок о бок.

Жизнь в Пиле идет своим чередом, ничего не говорит о какой-то напряженности, разве что обилие пикапов миротворцев ООН, которые усилили патрулирование на фоне тревожных сообщений. Местные занимаются своими делами, подставляя лица раскочегаревшемуся солнцу после дождливого марта. «Какие танки, это все какая-то ерунда и показуха, разве похоже, что мы готовимся к чьему-то нападению» — эмоционально реагирует на мой вопрос грек-киприот, потягивающий кофе со льдом на террасе местной кафешки.

«Турки вечно устраивают мелкие провокации, как и сейчас, чтобы сорвать переговоры. Но уверяю, ничего серьезного, просто попозировали перед камерами и уехали», — делится своим аналитическим заключением другой житель Пилы.

Никаких следов стягивания военной техники не видно. Над деревней нависает блокпост турко-киприотов, расположенный на холме, но он был там и раньше. Войска «северян» и их укрепления расположены вдоль всей буферной зоны, представители Республики Кипр же в основном полагаются на линию разграничения и усилия «ооновцев», мелкие инциденты с заявлениями о нарушении границ возникают регулярно, но не приводят к серьезным последствиям, хотя и широко тиражируются политиками и журналистами, поскольку каждый сантиметр спорной территории является для сторон «больным вопросом».

На центральной площади натыкаюсь на главу миссии ООН на Кипре, Хассима Дьяня, который, как и я, приехал, чтобы своими глазами оценить обстановку. Спецпредставитель генсекретаря ООН заверяет меня, что информация об инцидентах в буферной зоне не соответствует действительности. Обменявшись впечатлениями, сходимся во мнении, что «рисков эскалации» нет.

Чуть ранее пресс-секретарь ВСООНК Алим Сиддик ответил на запрос KP.RU следующее. «Ситуация в Пиле остается спокойной, усиленные патрули миротворцев ООН взаимодействуют со всеми сторонами в целях деэскалации напряженности и восстановления прежнего статус-кво в этом районе.

Отмечаем, что в буферную зону не входили танки и другая военная техника, на подконтрольной ВСООНК территории не поднимались флаги и не было столкновений с миротворцами ООН, как утверждалось в некоторых публикациях СМИ».

Что произошло на самом деле

На Кипре — затяжная вспышка ящура. В буферной зоне близ Пилы расположены фермы, принадлежащие турко-киприотам, которые поставляют продукцию, в том числе «южанам». Сотрудники Ветеринарной службы Республики Кипр направлялись туда с инспекцией, но путь им перегородили представители полиции непризнанной ТРСК. На фоне этого эпизода, по сообщениям СМИ, «северяне» перебросили в район несколько единиц военной техники и установили на границе с буферной зоной свой флаг. Кипрское правительство обвинило турков-киприотов в нарушении статуса-кво и намеренной эскалации, сообщив, что незаконные действия происходили на нейтральной территории.

ВСООНК оперативно купировал возможные негативные последствия, разведя стороны по углам и призвав к сдержанности. Однако информация дошла и до штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где подвергли критике «несанкционированное проникновение полицейских «северян» в буферную зону, противоречащие мандату ВСООНК». Все это произошло на фоне усилий генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, который покинет свой пост до конца года, вернуть кипрские общины за стол переговоров. Очередные консультации должны состояться уже в этом месяце.

В свою очередь, лидер турко-киприотов Тюфан Эрхурман заявил, что в районе «царит спокойствие», обвинив Республику Кипр в попытках «обострить напряженность не соответствующими действительности комментариями», на которые «северяне» не поддадутся. Никосия рассматривает действия эпизод в Пиле как попытку оспорить статус-кво и «ползучую эскалацию».

Комментарий посольства России на Кипре

«Решение кипрской проблемы — одна из непростых задач, стоящих перед мировым сообществом на протяжении многих лет. Россия вновь подчеркивает свою приверженность диалогу в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и мирному урегулированию конфликта посредством дипломатии», — заявил KP.RU посол России на Кипре Мурат Зязиков, призвав стороны избегать эскалации. Глава дипмиссии отметил, что только сами киприоты посредством конструктивного диалога под эгидой ООН способны достичь устойчивого урегулирования, поприветствовав усилия Гуттерриша по возобновлению переговоров.

По словам Зязикова, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации, находясь в контакте с ВСООНК, а также напомнил о российских миротворцах, которые наравне с представителями других стран участвуют в поддержании мира на острове. «Для нас это еще и вопрос безопасности 150 тысяч наших соотечественников, живущих на Кипре», — отметил посол.

Глава дипмиссии добавил, что «жизнеспособное и справедливое решение кипрской проблемы» является вопросом обеспечения безопасности и стабильности не только на острове, но и во всем Восточном Средиземноморье. «Позиции Москвы как постоянного члена Совбеза ООН неизменны — мы поддерживаем поиски комплексного мирного решения, учитывающего интересы обеих общин острова, которое пошло бы на пользу всему региону на фоне нарастающей турбулентности», — заявил он.

