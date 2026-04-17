Расчёты ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

Боевые рейды в рамках «свободной охоты» принесли новые трофеи операторам барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Полевая артиллерия США уничтожается российскими дронами до первых выстрелов

Сначала они засекли самоходную артиллерийскую установку (САУ) противника, выдвигавшуюся на огневую позицию в зоне проведения СВО. Цель, находившаяся в движении, была поражена точным ударом беспилотного летательного аппарата (БпЛА) подразделений беспилотных систем.

Одновременно, разведывательный дрон в ходе обнаружения воздушного пространства выявил скрытые артиллерийские точки ВСУ, расположенные в глубине лесополосы на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Через минуту на замаскированных позициях ВСУ уже горели САУ «Богдана» и американская полевая гаубица М-114.

«Лишение противника огневой поддержки путем постоянного контроля с воздуха и планомерного уничтожения тяжелых артиллерийских систем, оставило украинские подразделения без возможности прикрывать свою пехоту и вести огонь по нашим позициям на данном участке проведения СВО», - комментируют кадры в Минобороны России.

Кроме того, артиллерийский расчет САУ «Акация» группировки «Восток» при корректировке разведывательного дрона уничтожил ряд пунктов управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Можно увидеть как артиллерия сносит замаскированные позиции украинских операторов дронов, где располагались наземные станции, антенные комплексы и пусковые установки.

«Эффективное поражение наземных станций и узлов связи противника значительно снизило активность вражеских ударных дронов на участке проведения СВО, обеспечив скрытное продвижение нашей пехоты и выполнение поставленных боевых задач», - отмечают в военном ведомстве.