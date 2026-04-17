Расчёты ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.
Боевые рейды в рамках «свободной охоты» принесли новые трофеи операторам барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Сначала они засекли самоходную артиллерийскую установку (САУ) противника, выдвигавшуюся на огневую позицию в зоне проведения СВО. Цель, находившаяся в движении, была поражена точным ударом беспилотного летательного аппарата (БпЛА) подразделений беспилотных систем.
Одновременно, разведывательный дрон в ходе обнаружения воздушного пространства выявил скрытые артиллерийские точки ВСУ, расположенные в глубине лесополосы на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Через минуту на замаскированных позициях ВСУ уже горели САУ «Богдана» и американская полевая гаубица М-114.
«Лишение противника огневой поддержки путем постоянного контроля с воздуха и планомерного уничтожения тяжелых артиллерийских систем, оставило украинские подразделения без возможности прикрывать свою пехоту и вести огонь по нашим позициям на данном участке проведения СВО», - комментируют кадры в Минобороны России.
Кроме того, артиллерийский расчет САУ «Акация» группировки «Восток» при корректировке разведывательного дрона уничтожил ряд пунктов управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Можно увидеть как артиллерия сносит замаскированные позиции украинских операторов дронов, где располагались наземные станции, антенные комплексы и пусковые установки.
«Эффективное поражение наземных станций и узлов связи противника значительно снизило активность вражеских ударных дронов на участке проведения СВО, обеспечив скрытное продвижение нашей пехоты и выполнение поставленных боевых задач», - отмечают в военном ведомстве.