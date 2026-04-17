Политика17 апреля 2026 9:50

Лишать снабжения и резать логистику врага

Наше наступление идет по двум направлениям
Игорь ЯКУНИН
«Елка» стартует на перехват. Боевая работа огневой группы группировки войск «Южная» на Константиновском направлении СВО.

Минувшая неделя, завершившаяся пасхальным перемирием, выдалась очень непростой.

СУМАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Группировка войск «Север» освободила поселок Миропольское в Сумской области.

В Минобороны России отметили отличную работу бойцов 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север». Было указано, что особую роль в освобождении этого населенного пункта сыграли расчеты беспилотных войск.

Его потерю вынуждено было признать и командование 14-го армейского корпуса ВСУ. Там подтвердили, что части 21-й отдельной механизированной бригады покинули поселок.

В Миропольском жило около 150 человек. Населенный пункт расположен на стыке границ Беловского района Курской области, Краснояружского района Белгородской области и Краснопольского района Сумской области.

В нашем оборонном ведомстве отметили:

- Перед началом штурма артиллерия нанесла серьезный урон боевикам 21-й мехбригады ВСУ. Помогли выдавить их из поселка и подразделения войск беспилотных систем. Они круглосуточно применяли ударные FPV-дроны, вели разведку и предоставляли точные данные для нанесения огня по противнику.

Таким образом, подразделения «Севера» продолжают расширять полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Благодаря успеху наших штурмовиков и дроноводов 6-й армии удалось сформировать новый плацдарм в приграничье. Перспектива расширения - взятие сел Проходы и Марьино. Отсюда просматривается наступление на Великий Прикол и Малую Рыбицу, которая стоит на трассе Т-1901. А это рокадная дорога, она идет вдоль границы. Контролируешь трассу - осложняешь логистику врагу.

По мнению военных экспертов, занятие Миропольского демонстрирует рост активности наших частей в Сумской области. Взятие этого поселка - промежуточный результат продвижения к областному центру не только с севера, но и с востока. Командование ВСУ вынуждено перебрасывать сюда резервы с других участков фронта. Это позволяет ВС РФ успешно наносить удары и в иных местах.

ПЕРЕКРЕСТКИ ДОНБАССА

«Южная» группировка войск взяла под контроль Диброва в Донецкой Народной Республике.

Это село в Бахмутском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 20 человек. Примыкает с запада к Федоровке Второй - ее освободили еще в середине марта. Немного западнее - трасса М-03. Она соединяет Артемовск со Славянском. В 3 километрах севернее - пока подконтрольное украинским формированиям село Рай-Александровка. Его подразделения «Юга» окружают с трех сторон. Рай-Александровка стоит на важном перекрестке. Контроль этого участка стратегически значим для наступления на Славянск.

Что касается Диброва, бои за которое шли на минувшей недели, то тут важно следующее: контроль над селом блокирует и группировку противника в Лимане, лишает ее путей снабжения через реку Северский Донец, как отмечает военный эксперт Андрей Марочко.

Контроль над Диброва просто перерезал логистику гарнизону Лимана. А бои за Лиман особо важны. После его освобождения отсюда можно будет атаковать превращенную врагом в мощный укрепрайон Краматорско-Славянскую агломерацию уже не только с востока и юга, но и с севера.

ДВИЖЕМСЯ НА СЕРГЕЕВКУ

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, то наши войска успешно наступают в районе Сергеевки. Руководитель республики заявил:

- На Красноармейско-Добропольском направлении мы видим бои на подступах к населенным пунктам Белицкое, Павловка, Новый Донбасс. В районе Гришино есть улучшение позиции. Мы видим продвижение и в направлении Сергеевки.

Этот поселок расположен всего в семи километрах от Краматорска. Который образует крупную агломерацию со Славянском и Константиновкой, играющую ключевое значение для ВСУ как логистический узел и укрепрайон.

Пушилин рассказал, что ВС РФ улучшили позиции в районе Татьяновки и Пришиба. И лишили украинский гарнизон путей снабжения. Эти села расположены вдоль Северского Донца у города Святогорск. На окраинах которого идут бои.

Глава республики добавил, что взятие Диброва позволило выйти на плацдарм в районе канала Северский Донец - Донбасс. Сейчас прорубают оборону ВСУ у водораздела рек Бахмутка и Казенный Торец.