«Елка» стартует на перехват. Боевая работа огневой группы группировки войск «Южная» на Константиновском направлении СВО.

Минувшая неделя, завершившаяся пасхальным перемирием, выдалась очень непростой.

СУМАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Группировка войск «Север» освободила поселок Миропольское в Сумской области.

В Минобороны России отметили отличную работу бойцов 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север». Было указано, что особую роль в освобождении этого населенного пункта сыграли расчеты беспилотных войск.

Его потерю вынуждено было признать и командование 14-го армейского корпуса ВСУ. Там подтвердили, что части 21-й отдельной механизированной бригады покинули поселок.

В Миропольском жило около 150 человек. Населенный пункт расположен на стыке границ Беловского района Курской области, Краснояружского района Белгородской области и Краснопольского района Сумской области.

В нашем оборонном ведомстве отметили:

- Перед началом штурма артиллерия нанесла серьезный урон боевикам 21-й мехбригады ВСУ. Помогли выдавить их из поселка и подразделения войск беспилотных систем. Они круглосуточно применяли ударные FPV-дроны, вели разведку и предоставляли точные данные для нанесения огня по противнику.

Таким образом, подразделения «Севера» продолжают расширять полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Благодаря успеху наших штурмовиков и дроноводов 6-й армии удалось сформировать новый плацдарм в приграничье. Перспектива расширения - взятие сел Проходы и Марьино. Отсюда просматривается наступление на Великий Прикол и Малую Рыбицу, которая стоит на трассе Т-1901. А это рокадная дорога, она идет вдоль границы. Контролируешь трассу - осложняешь логистику врагу.

По мнению военных экспертов, занятие Миропольского демонстрирует рост активности наших частей в Сумской области. Взятие этого поселка - промежуточный результат продвижения к областному центру не только с севера, но и с востока. Командование ВСУ вынуждено перебрасывать сюда резервы с других участков фронта. Это позволяет ВС РФ успешно наносить удары и в иных местах.

ПЕРЕКРЕСТКИ ДОНБАССА

«Южная» группировка войск взяла под контроль Диброва в Донецкой Народной Республике.

Это село в Бахмутском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 20 человек. Примыкает с запада к Федоровке Второй - ее освободили еще в середине марта. Немного западнее - трасса М-03. Она соединяет Артемовск со Славянском. В 3 километрах севернее - пока подконтрольное украинским формированиям село Рай-Александровка. Его подразделения «Юга» окружают с трех сторон. Рай-Александровка стоит на важном перекрестке. Контроль этого участка стратегически значим для наступления на Славянск.

Что касается Диброва, бои за которое шли на минувшей недели, то тут важно следующее: контроль над селом блокирует и группировку противника в Лимане, лишает ее путей снабжения через реку Северский Донец, как отмечает военный эксперт Андрей Марочко.

Контроль над Диброва просто перерезал логистику гарнизону Лимана. А бои за Лиман особо важны. После его освобождения отсюда можно будет атаковать превращенную врагом в мощный укрепрайон Краматорско-Славянскую агломерацию уже не только с востока и юга, но и с севера.

ДВИЖЕМСЯ НА СЕРГЕЕВКУ

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, то наши войска успешно наступают в районе Сергеевки. Руководитель республики заявил:

- На Красноармейско-Добропольском направлении мы видим бои на подступах к населенным пунктам Белицкое, Павловка, Новый Донбасс. В районе Гришино есть улучшение позиции. Мы видим продвижение и в направлении Сергеевки.

Этот поселок расположен всего в семи километрах от Краматорска. Который образует крупную агломерацию со Славянском и Константиновкой, играющую ключевое значение для ВСУ как логистический узел и укрепрайон.

Пушилин рассказал, что ВС РФ улучшили позиции в районе Татьяновки и Пришиба. И лишили украинский гарнизон путей снабжения. Эти села расположены вдоль Северского Донца у города Святогорск. На окраинах которого идут бои.

Глава республики добавил, что взятие Диброва позволило выйти на плацдарм в районе канала Северский Донец - Донбасс. Сейчас прорубают оборону ВСУ у водораздела рек Бахмутка и Казенный Торец.