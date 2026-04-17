Голос матери - сердце России

Голос матери - это символ безусловной любви, заботы и душевного тепла. Особый трепет вызывает, когда это мать солдата - женщина, чей подвиг заслуживает глубочайшего уважения. В ее голосе слышится нежность и тревога за сына, а еще гордость, стойкость, надежда на мирное будущее. Это голос всей России, который звучит как напоминание о том, что за каждым защитником Отечества стоит любящее сердце, полное веры, терпения и безграничной любви.

НАРОДОВ МНОГО - СТРАНА ОДНА

Объединить матерей и жен бойцов и ветеранов СВО призван Всероссийский фестиваль-конкурс «Женское сердце России». Организовали его силами фонда «Защитники Отечества» и регионального правительства. Первой приняла фестиваль Республика Башкортостан.

- Здесь собрались представители регионов Приволжского федерального округа. Четырнадцать субъектов, более 20 народов и национальностей, которые представляют свою культуру и традиции. Каждый песенный, танцевальный и поэтический номер - особенный. Это очень важно, потому что все народы объединяет одна великая страна под названием Россия. И за эту страну наши герои сейчас отдают свои жизни. Я хочу низко поклониться мамам, женам, которые потеряли близких и находят в себе силы жить дальше, помогать и поддерживать друг друга. Я хочу поприветствовать и поблагодарить тех, кто сейчас живет с надеждой и верой на благополучное возвращение своих родных защитников, - сказала на открытии фестиваля заместитель министра обороны России Анна Цивилева (на фото).

По ее словам, фестиваль стал символом любви и верности, силы духа и внутренней стойкости женщин, которые воспитывают детей, бережно хранят семейный очаг и остаются самой надежной опорой для защитников.

«СЫН НАУЧИЛ НАС ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»

В государственном концертном зале «Башкортостан» на экспозиции, созданной волонтерами, представлены атрибуты солдатского быта: аккуратно упакованные домашние заготовки, теплые шерстяные носки, окопные свечи. В каждый из этих сделанных женскими руками предметов вложена частичка души. Авторы выставки объяснили: это не просто гуманитарная помощь, это ежедневная теплая беседа между тылом и передовой.

В финальном гала-концерте уникальные вокальные, танцевальные и поэтические номера с национальным колоритом представили 14 коллективов. На сцену выходили не профессиональные артисты, а те, для кого творчество стало способом пережить боль и обрести новый смысл жизни. Цель проекта - показать, что даже после тяжелейших потерь возможно жить, творить и помогать другим.

Искренне поделилась своей историей мама погибшего героя Рамиса Басырова - Халида.

- Рамис был единственным ребенком. Пришла повестка, и он не стал бегать, да и мы, родители, это приняли как должное. Просил в письмах: «Не сидите дома, отдыхайте, ходите везде. Мама, вставай на коньки, на лыжи, иди в театр, в лес!». Он нас учил жить дальше, дал силу. Мы до сих живем его поддержкой, - призналась мать.

Все участники отметили важность таких творческих встреч и обмена эмоциями.

- Для нас, родных участников СВО, такое внимание бесценно. Замечательно, что была возможность познакомиться и пообщаться с коллективами из других регионов. Это наполняет энергией и вдохновляет на новые свершения. Благодарим за яркий праздник! - сказала член ансамбля активисток регионального отделения Ассамблеи народов России «Бәндәбикә» Айгуль Сагитова.

Фестиваль «Женское сердце России» превратился в пространство для живого общения, взаимной поддержки и обмена опытом. Значимость подобных мероприятий трудно переоценить: они наглядно показывают, что в огромной стране ни одна семья не остается без поддержки - всегда есть надежный тыл, найдутся единомышленники, а искреннее внимание и забота станут неотъемлемой частью жизни.