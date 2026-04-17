Спасибо за смелость

Когда стихают взрывы и наступает короткая передышка, бойцы могут отвлечься от боевых задач и посвятить свободное время творчеству. Опыт, который невозможно передать в сухих сводках или официальных отчетах, находит выход в стихах и рассказах. Это не просто литература - это способ осмыслить пережитое, сохранить память о товарищах и донести до общества то, что сложно выразить в обыденной речи. Через художественные образы люди в тылу получают возможность почувствовать атмосферу зоны СВО, понять эмоции и переживания тех, кто ежедневно сталкивается с риском и испытаниями.

На премьере спектакля главными гостями стали ветераны СВО и их близкие.

Одним из таких глубоких переосмыслений прожитого стали произведения участников спецоперации из трех сборников под редакцией писателя Захара Прилепина. Собранные в них истории вдохновляют режиссеров на съемку фильмов и постановку спектаклей.

В театральный репертуар Самарской области вошел новый спектакль, основанный на творчестве ветеранов СВО. В его основу легли отрывки из рассказов и стихотворений, опубликованных в изданном фондом «Защитники Отечества» третьем сборнике произведений участников спецоперации «Честь наивысшая - носить русский мундир!». Уникальный спектакль-читку «Серегина война» (на фото вверху) на сцене учебного театра «Дирижабль» представили студенты выпускного курса мастерской Ольги Агаповой Самарского государственного института культуры. Это совместный проект филиала фонда «Защитники Отечества», вуза, министерства культуры области и центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи «Центр Плотниковых».

Авторы этой пронзительной истории - ветераны СВО Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов. Именно отрывки из их рассказов и стихотворений устами актеров с искренностью и документальной точностью рассказывают правду о событиях в Донбассе. Постановка объединила молодых артистов, авторов текстов и зрителей в честном и глубоком разговоре о любви, стойкости, испытаниях и надежде.

В числе первых зрителей на спектакль пригласили ветеранов СВО и их семьи.

После окончания спектакля юные актеры вышли к зрителям, среди которых были и авторы представленной истории. В своем обращении к студентам ветераны поблагодарили их за смелость, с которой молодые люди смогли вжиться в непростой сюжет и передать на сцене правду чувств.

- Для нас, ветеранов, было волнительно увидеть свои тексты, рожденные в окопах, на театральной сцене в исполнении студентов. Ребята справились блестяще, - поделился Сергей Алексеев, ветеран СВО, один из авторов премьеры.

Кульминацией вечера стало выступление Сергея Елхимова. Для всех присутствующих он прочитал стихотворение «Кандидат в зятья». Это произведение, рожденное личной болью: молодой человек, которого Сергей считал будущим мужем своей дочери, погиб в зоне боевых действий. И когда он произнес строки: «...Господь решил все по-другому, он забрал тебя на небеса/Ты мне брат теперь - не кандидат в зятья», - в зале наступила тишина.