Герои на передовой - герои везде

Передвижная выставка посвящена героям СВО, которые нашли себя в спорте, несмотря на тяжелые ранения. Фонд «Защитники Отечества»

Героям спецоперации, которые доказали преданность Родине на полях сражений, а теперь достойно проявляют себя в адаптивном спорте, посвящена новая выставка, которую в Петербурге организовал фонд «Защитники Отечества». В экспозиции представлены портреты игроков петербургской команды по следж-хоккею «Звезда» - одной из первых в России. Костяк «Звезды», появившейся три года назад, составляют ветераны, чей боевой путь отмечен самыми высокими наградами.

История капитана команды Ивана Черткова напоминает биографию многих защитников Родины. В спецоперации он, кадровый офицер, участвовал с первых дней. Во время одного из сражений под Новой Каховкой подорвался на мине. Затем был госпиталь, ампутация правой ноги и длительное лечение.

- Про следж-хоккей и «Звезду» я узнал случайно - в центре реабилитации. Позвонил, и меня пригласили в Академию имени Валерия Харламова. Уже с первого раза все понравилось - ощущались четкая организация, дисциплина, плановая подготовка. А главное, сразу почувствовал, что нахожусь среди своих - братьев по оружию, - делится Иван.

Аналогичная ситуация и у сапера Владимира Екимова, штурмовика Николая Федотова, добровольца Андрея Трубникова - их всех после тяжелых травм объединил спорт.

Пришедшие на открытие выставки спортсмены поблагодарили организаторов за популяризацию адаптивных видов, которые могут стать для ветеранов дорогой к новому «я».

- Уверен, благодаря выставке парни, которые возвращаются с СВО с такими же проблемами, как у меня, увидят, как много у них возможностей заниматься спортом. Это все достижимо! - сказал игрок Николай Матвеев. Восстановиться после тяжелого ранения ему помог именно следж-хоккей, а фонд «Защитники Отечества» предоставил современный спортивный протез и амуницию.

Из Петербурга выставка отправится в путешествие по госпиталям, где восстанавливаются ветераны.

- Инициативу фонда по развитию следж-хоккея в стране весной 2025 года поддержал Президент России. Сегодня в разных регионах создано порядка 50 ветеранских команд, проходят региональные и всероссийские турниры. Мы обеспечиваем героев всем необходимым для занятий. Так, в 2025 году 120 ветеранов из 24 субъектов страны получили амуницию и специальные сани, - рассказали в фонде «Защитники Отечества».