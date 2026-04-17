Оператор «Марик» показал сбитый «Елкой» украинский дрон Фото: Минобороны РФ.

Расчеты постов воздушного наблюдения (ПВН) 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной), входящие в состав группировки войск «Север», демонстрируют высокую эффективность в противодействии украинским беспилотникам с помощью новейших дронов-перехватчиков «Ёлка».

Эти аппараты, несмотря на отсутствие боевой части, способны уничтожать противника за счет кинетической энергии тарана. Четыре двигателя обеспечивают «Ёлке» высокую скорость, позволяющую догнать и успешно перехватывать высоко в небе ударные и разведывательные дроны ВСУ.

На кадрах можно увидеть, как расчет ПВН сбивает очередной «Елкой» украинский летательный аппарат самолетного типа.

Начальник расчета с позывным «Марик» отмечает, что «Ёлку» запустили после того, как вражеский беспилотник пролетел мимо края населенного пункта, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

«Рассчитали так, чтобы обломки упали в поле», - «Марик» продемонстрировал обломки крыла сбитого украинского дрона.

Для повышения скрытности и эффективности, военнослужащие меняют позиции после каждого запуска, используя при этом детекторы беспилотников, которые позволяют идентифицировать тип и принадлежность приближающихся аппаратов.

«Новая техника, в сочетании с опытом личного состава, включая использование ПЗРК и стрелкового оружия с ночными и тепловизионными прицелами, значительно повысила оборонительные возможности постов воздушного наблюдения 34-й бригады. Это способствует безопасному продвижению войск группировки «Север», расширению зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Кроме того «Елками» можно эффективно прикрывать тыловые районы и логистические маршруты минимизируя риски для мирного населения», - сообщили в военном ведомстве.

Отметим, «Ёлка» представляет собой экономичное и скоростное решение для борьбы с беспилотниками. Не нужны ракеты и взрывчатка, а значит, что «Елку» могут использовать даже гражданские охранные предприятия в населенных пунктах и рядом со складами ГСМ.