Социальный компас для героев

Три года назад в России появился государственный фонд «Защитники Отечества», который стал настоящей опорой для участников спецоперации и их семей. Указ о его создании подписал Президент РФ Владимир Путин. И уже с 1 июня 2023 года во всех 89 регионах страны начали работу филиалы фонда. Работа идет по множеству направлений: от оформления документов и получения статуса ветерана до трудоустройства, обучения, реабилитации и психологической поддержки. Особое внимание уделяется семьям пропавших без вести и раненых бойцов.

- За три года фонд «Защитники Отечества» проделал огромную работу, благодаря которой в стране создана принципиально новая система социального сопровождения ветеранов боевых действий. В основе этой системы лежит индивидуальный подход к каждому герою, персональное сопровождение каждой семьи, которое обеспечивают 4500 социальных координаторов фонда по всей стране, - отметила заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

ПОДДЕРЖКА МЕНЯЕТ СУДЬБЫ

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

С момента открытия филиалов во всех регионах России в фонд поступило более 2,5 миллиона обращений. Большинство запросов связано с оформлением документов, получением льгот и выплат, юридическими консультациями. При содействии организации 235 тысяч ветеранов и их близких получили медицинскую помощь, 22,5 тысячи прошли санаторно-курортное лечение, 27 тысяч направили на реабилитацию, 8 тысячам помогли в обучении и повышении квалификации.

Фонд активно развивает спортивное направление, ведь занятия спортом считаются одним из самых эффективных методов реабилитации и ресоциализации ветеранов. Сегодня 700 ветеранов входят в сборные команды субъектов РФ, а 70 героев представляют национальные сборные команды России на международном уровне.

Серьезную работу проводит фонд по патриотическому воспитанию. За почти три года фонд объединил в патриотических мероприятиях свыше 350 тысяч детей и молодых людей. Так, в игре «Семейная зарница» участвуют уже более 25 тысяч семей, а на конкурс творческих работ «Памяти героев верны!» свои эссе, стихотворения, фотографии и рисунки, посвященные СВО, прислали более 10 тысяч человек. На уроках мужества ветераны рассказывают ребятам живые истории о служении Родине, воинской доблести и взаимовыручке.

МЕСТО, ГДЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Подопечных фонда курируют социальные координаторы, многие из которых - сами ветераны СВО или их родственники. Многие из них пришли сюда не ради зарплаты, а по зову сердца. Ветераны рассказывают, что благодаря фонду смогли получить не только материальную, но и моральную поддержку, вернуться к активной жизни, заняться спортом, получить профессию.

- Мне помогли получить современный протез, пройти обучение и реабилитацию. Теперь могу ходить, заниматься спортом, даже бегать. Это новая жизнь, - рассказывает ветеран Алексей.

А участник боевых действий Дмитрий признается, что помощь фонда помогла ему снова почувствовать себя нужным обществу:

- После возвращения я не мог найти себя. В фонде мне предложили пройти переобучение и помогли устроиться на работу.

С искренней благодарностью говорят о работе соцкоординаторов и родные погибших героев.

- Фонд стал для нас настоящим спасением. Здесь работают люди, которые понимают наши проблемы и всегда готовы помочь, - поделилась Мария Борисовна, мать погибшего участника СВО.

Истории подопечных фонда - лучшее подтверждение того, что поддержка и внимание способны изменить жизнь к лучшему.