Новая миссия для ветерана

В своем барбершопе Владимир Колотов ждет всех, кто хочет получить качественные услуги по доступным ценам. Фонд «Защитники Отечества»

Возвращение к мирной жизни для ветеранов СВО - это не только завершение одной главы, но и начало новой, наполненной смыслом и созиданием. Многие из них, пройдя испытания на фронте, находят себя в профессиях, которые приносят пользу обществу и вдохновляют окружающих. Их истории - это не просто примеры личного мужества, но и свидетельства того, как сила духа и целеустремленность помогают преодолевать любые преграды.

ОТ СЛУЖБЫ К СОЗИДАНИЮ

В зону спецоперации Владимир Колотов из Гурьевска Кемеровской области попал по частичной мобилизации в октябре 2022 года. Проходил службу в звании рядового, выполнял поставленные задачи, в том числе участвовал в освобождении Бахмута. Во время боевых заданий Владимир проявил себя мужественным и отважным воином: доставлял боеприпасы и продовольствие в опасную зону, эвакуировал раненых бойцов, выводил товарищей из-под обстрела. В октябре 2025 года ветеран был уволен с военной службы по состоянию здоровья. Началось время реабилитации и адаптации к мирной жизни. Большую роль в этом процессе сыграла семья - жена и сын. Окончательно восстановившись, герой решил, что ему пора встать на ноги, обеспечивать свою семью и приносить пользу обществу.

У Владимира была давняя мечта - открыть собственный барбершоп, чтобы делать людей красивыми и ухоженными. Во время службы свободное время он посвящал именно этому - стриг и брил боевых товарищей. Так что домой вернулся с уже неплохими навыками и натренированными руками, которые не дрожат, держа ножницы.

О своей идее ветеран рассказал в филиале фонда «Защитники Отечества» в Гурьевском муниципальном округе. Социальные координаторы в свою очередь предоставили ему подробную информацию о доступных мерах поддержки, в частности о социальном контракте. С 2026 года для тех, кто решил открыть или развивать собственное дело в рамках соцконтракта, предусмотрена возможность получения единовременной выплаты до 350 тысяч рублей, а также возможна финансовая поддержка на обучение или повышение квалификации.

«ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НРАВИТСЯ»

При поддержке фонда Владимир Колотов прошел обучение по программе «Бизнес для СВОих», получил финансовый сертификат и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Чтобы получить средства по социальному контракту, он предоставил бизнес-план по организации деятельности по предоставлению услуг парикмахера-барбера и собрал документы для его обоснования.

Выделенные государством деньги он вложил в обучение на мастера мужских стрижек и закупку необходимого оборудования. По словам ветерана, обучение позволило ему узнать много нового в сфере барберинга, ведь технологии постоянно совершенствуют, и за ними нужно успевать.

Барбершоп расположился в комфортном помещении, интерьер выполнен в современном стиле со вкусом, косметические средства и принадлежности аккуратно занимают свои места на полках. Атмосфера царит свободная и дружелюбная. Владимир с головой погружен в работу. Главное - предлагать клиентам качественные услуги, а еще, чтобы каждому было комфортно, как в гостях у друга. Бывшие сослуживцы, знакомые и родные уже записываются к нему в очередь.

- Хочу работать на себя и делать то, что действительно нравится. Теперь понимаю - это реально, - делится Владимир.

Своим примером герой хочет вдохновлять других участников СВО. Он уверен: если верить в себя, не бояться трудностей, все получится.

В новом занятии Владимиру будет помогать жена. Она работает в индустрии красоты и не только поддержала идею мужа, но и собирается полностью включиться в развитие его проекта. Ведь теперь это не просто мечты, это настоящее семейное дело.