Бывший полицейский потерял квартиру из-за долгов: когда пришли новые жильцы, он схватился за нож

В Подмосковье экс-полицейский зарезал покупательницу его квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подмосковные следователи разбираются в деталях убийства, которое произошло накануне в Люберцах. В одной из квартир бывший собственник поссорился с новыми владельцами квадратных метров и напал на них с ножом, нанеся несколько ударов.

- Убегая от нападавшего, мужчина и женщина выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета, где очевидцами была вызвана «скорая помощь», а также сотрудники правоохранительных органов, - уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. - От полученных ранений женщина скончалась, мужчине врачи продолжают оказывать медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан.

Как стало известно KP.RU, 55-летний Георгий Ханов (данные изменены) в прошлом работал в полиции, имеет статус пенсионера МВД.

- Квартира, из-за которой произошел конфликт, когда-то была купена мужчиной в ипотеку, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – Однако в какой-то момент он не смог вносить ежемесячные платежи, образовался и начал расти долг.

В итоге банк через суд добился продажи квартиры. Ее приобрела через торги 44-летняя женщина. Однако Ханов съезжать не спешил. Вчера вечером новая владелица квадратных метров приехала поговорить с мужчиной прихватив своего 37-летнего знакомого. Однако во время разговора началась ссора и бывший полицейский схватился за нож.

Сегодня подозреваемого должны допросить. После этого в следствии планируют предъявить мужчине обвинение и выйти в суд с ходатайством об его аресте.