203-мм самоходные артиллерийские установки «Пион» вносят значительный вклад в успех спецоперации Фото: Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжает зачистку Купянского района Харьковской области от украинских вооруженных формирований с помощью дронов и артиллерии.

«Эффективная работа специалистов беспилотных систем из 11-го армейского корпуса группировки «Север» привела к уничтожению украинских пунктов управления БПЛА и мест скопления живой силы ВСУ. Связь и управление подразделениями надежно обеспечиваются штатной военной аппаратурой, оптоволоконными линиями и спутниковыми системами, передавая изображение в реальном времени», - комментируют кадры в Минобороны России.

В Минобороны России показали боевую работу одной из самых мощных артсистем в мире

Артиллеристы круглосуточно поддерживают наступательные действия штурмовых отрядов, пресекая попытки противника перебросить резервы.

В частности, расчеты САУ «Пион» 45-й артиллерийской бригады успешно ликвидировали пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА. 203-мм самоходные артиллерийские установки «Пион» группировки «Запад» вносят значительный вклад, уничтожая противника 110 - килограммовыми снарядами.

Эту самоходную артиллерийскую установку называют одной из самых мощных полевых артсистем в мире. Она поражают любые цели на дистанции до 30 километров.

«Российские средства связи, управления огнем и геопривязки, разработанные отечественными инженерами, обеспечивают надежную работу как расчетов артиллерии, так и операторов БПЛА. Отмечается, что военные системы связи полностью удовлетворяют потребности, обеспечивая бесперебойный обмен информацией без использования иностранных сервисов», - отмечают в военном ведомстве.