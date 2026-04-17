Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске рабочее совещание, посвященное расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями.

«На совещании прозвучала информация о почти 10 тысячах уголовных дел, возбужденных СК России с 2014 года в отношении «киевского режима». Расследование тысячи дел завершено, а около 850 переданы в суд. Также к уголовной ответственности привлечено более 1000 иностранных наемников», - сообщила подробности с заседания официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Командира ВСУ Булацика ждет второй заочный суд за пуски ракет «Storm Shadow»

Отдельное внимание на совещании было уделено расследованию теракта, произошедшего 10 марта 2026 года в Брянской области с использованием британско-французских ракет «Storm Shadow». В результате атаки погибли восемь мирных жителей, 55 получили ранения. Среди них есть ребенок.

Подозреваемый в причастности к удару, командир украинской авиационной бригады Евгений Булацик, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Отметим, что ранее Булацик уже был приговорен к 18 годам лишения свободы за нанесение бомбового удара по территории нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области. Рано или поздно он будет задержан. Так, на совещании сообщили о поимке в Запорожской области бывшего участника запрещенной в России организации «Правый сектор»* Игоря Рожко, который также находился долгое время в международном розыске. Он пытался скрыться от правосудия под видом мирного жителя Токмака.

Обсуждалась также работа по эксгумации тел на месте массовых захоронений мирных граждан с проведением судебно-медицинских и генетических экспертиз, также оказанию гуманитарной помощи в зоне проведения специальной военной операции и восстановлению ведомственных объектов.

По итогам совещания Александр Бастрыкин дал ряд поручений и наградил отличившихся сотрудников ведомства и участников СВО.

Встреча собрала высшее руководство ведомства, включая заместителей и руководителей региональных управлений, ответственных за Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

*Запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской