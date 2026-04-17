Командира ВСУ Булацика ждет второй заочный суд за пуски ракет «Storm Shadow»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске рабочее совещание, посвященное расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями.
«На совещании прозвучала информация о почти 10 тысячах уголовных дел, возбужденных СК России с 2014 года в отношении «киевского режима». Расследование тысячи дел завершено, а около 850 переданы в суд. Также к уголовной ответственности привлечено более 1000 иностранных наемников», - сообщила подробности с заседания официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Отдельное внимание на совещании было уделено расследованию теракта, произошедшего 10 марта 2026 года в Брянской области с использованием британско-французских ракет «Storm Shadow». В результате атаки погибли восемь мирных жителей, 55 получили ранения. Среди них есть ребенок.
Подозреваемый в причастности к удару, командир украинской авиационной бригады Евгений Булацик, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Отметим, что ранее Булацик уже был приговорен к 18 годам лишения свободы за нанесение бомбового удара по территории нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области. Рано или поздно он будет задержан. Так, на совещании сообщили о поимке в Запорожской области бывшего участника запрещенной в России организации «Правый сектор»* Игоря Рожко, который также находился долгое время в международном розыске. Он пытался скрыться от правосудия под видом мирного жителя Токмака.
Обсуждалась также работа по эксгумации тел на месте массовых захоронений мирных граждан с проведением судебно-медицинских и генетических экспертиз, также оказанию гуманитарной помощи в зоне проведения специальной военной операции и восстановлению ведомственных объектов.
По итогам совещания Александр Бастрыкин дал ряд поручений и наградил отличившихся сотрудников ведомства и участников СВО.
Встреча собрала высшее руководство ведомства, включая заместителей и руководителей региональных управлений, ответственных за Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.
*Запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской