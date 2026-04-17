Впереди истребителей-бомбардировщиков идут в бой операторы беспилотных систем Фото: Минобороны РФ.

Минобороны России публикует кадры совместной работы в небе расчетов центра «Рубикон» и экипажей самолетов ВКС России. Они точно поражают пункты управления БПЛА и живой силы врага в зоне ответственности группировки войск «Запад».

На записи объективного контроля можно увидеть, как экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России, не заходя в зоне поражения ПВО ВСУ, сбрасывает с заданной высоты и определенной скорости авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Маленькие дроны корректируют планирующие авиабомбы

Эти параметры определяют точные координаты удара, которые вводятся перед сбросом фугасных бомб.

«Разведка целей, а также объективный контроль за их поражением экипажами ВКС ведется на поле боя операторами центра «Рубикон»», - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве также публикуют кадры поражения операторами «Рубикона» высотных беспилотных летательных аппаратов ВСУ: «Фурия», «Лелека», «Гор», FlyEye (производство Польши), дронов-«камикадзе» RAM-2A, «Чаклун», Vector (Германия), «Булава», Darts и Hornet (производства США), украинских разведчиков-корректировщиков высокоточного вооружения Shark.