Подносы с кучкой моркови: на авианосцах США закончилась еда

Ужин морпеха на борту американского корабля USS Tripoli в Аравийском море. Фото: социальные сети.

Президент США Дональд Трамп продолжает, говоря о мире, угрожать Ирану. Фактор давления - присутствие на Ближнем Востоке авианосца «Авраам Линкольн» (его двойник «Джеральд Форд» после пожара на борту ушел ремонтироваться на Крит) и амфибийной группы по главе с кораблем USS Tripoli, которая привезла из Японии 2500 морпехов.

Но частные сообщения от тех, кто находится на борту, произвели в Штатах эффект разорвавшейся бомбы. Оказалось, морпехам и экипажам банально … нечего есть. На фото подносов из столовой - жалкие кучки моркови, а вместо мяса горстка чего-то напоминающего «плод» прогулки с собачкой.

О ситуации на авианосце Abraham Lincoln и USS Tripoli рассказало американское издание USA Today. Оба корабля сейчас находятся в Аравийском море.

Один из читателей по имени Дэн - фамилию он назвать побоялся - рассказал, что его дочь служит в морской пехоте и находится на «Триполи». Девушка поделилась с родными снимком вселяющей отвращение порции на подносе из столовой - бомжи где-нибудь в Нью-Йорке питаются гораздо лучше.

По словам американки, свежих продуктов на корабле вообще нет, начался дефицит средств гигиены и сломались все кофемашины.

Отец военнослужащей в знак солидарности с ней перестал пить кофе дома. Больше он ничего сделать не может - посылки на корабли не доходят, все доставки на военные почтовые индексы на Ближнем Востоке остановлены с начала апреля на неопределенный срок. В Пентагоне это объясняют «логистическими проблемами» и оправдываются тем, что во время высадки союзников в Нормандии посылки тоже не доходили. Сравнили тоже…

Дэн, сам бывший морпех, заявил журналистам: «У нас ведь самая сильная армия в мире. С едой не должно быть проблем».

Похожая обстановка и на авианосце «Авраам Линкольн». Моряк ВМС США пожаловался живущей в Техасе матери на низкий моральных дух и на голод: «Запасы скоро совсем истощатся».

Так сейчас кормят моряков на авианосце Abraham Lincoln Фото: социальные сети.

Семья молодого человека отправила ему посылок с продуктами на $2000, до адресата не дошла ни одна - при том, что за доставку пришлось заплатить еще $540.