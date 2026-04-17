Центры надежды: в «Комсомолке» стартовал трогательный проект о диких и беззащитных — а главное, о тех, кто им помогает

Каждый год сотни диких животных оказываются на грани жизни и смерти из за того, что натворил человек. Вырубка лесов лишает зверей домов, загрязнение водоемов — доступа к чистой воде, а изменение климата сбивает привычные циклы миграции и размножения. А еще есть браконьерство, рост числа автомобилей, все больше мусора… в общем, выжить в таких условиях — задача со звездочкой.
К счастью, помимо тех, кто вредит животному миру, есть и те, кто этот мир спасает. Сегодня в России работают около 80 центров реабилитации, где тиграм, медведям, совам и даже львам дарят шанс на новую жизнь: лечат, помогают восстановить силы, а после, если это возможно, готовят к возвращению в дикую природу. Тем, кто уже не сможет выжить на воле, обеспечивают пожизненный уход: просторные вольеры, правильное питание и ежедневную заботу.
Но несмотря на столь важную работу, самоотверженный труд специалистов и волонтеров этих центров зачастую остается «за кадром». Мы хотим, чтобы о них узнала вся страна! А еще — чтобы каждый ее житель мог внести свой скромный вклад в помощь лесным, степным и морским обитателям — просто правильно отреагировав на встречу с ними и вовремя обратившись к знающим людям.
Именно в этом состоит цель масштабного просветительского проекта «Дикие и беззащитные», который «Комсомольская правда» запустила совместно с АНО «Ноосфера».
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы.
На сайте проекта вы найдете реальные истории спасения животных, видеосюжеты об их спасителях и защитниках, а также узнаете, как поступать, если сами нашли дикого зверя или птицу, которым нужна помощь. Кроме того, мы расскажем, как можно поддержать центры реабилитации и их обитателей.
— Жизнь каждого дикого животного — это вопрос сохранения природного баланса и своего рода послание будущим поколениям: у природы важно не только брать, но и возвращать ей долг, — говорит руководитель проекта Елена Куликова. — Каждый из центров реабилитации, о которых мы рассказываем в нашем проекте, — это сочетание профессионализма и искренней любви к каждому из подопечных. Такой самоотверженностью и большим сердцем сложно не восхититься.
Любите животных? Ждем вас в проекте «Дикие и беззащитные»!