Фото: Министерство обороны РФ.

Командир зенитно-ракетного расчета «Бук-М1» из группировки войск «Восток» с позывным «Фил», успешно отразил атаку противника, направленную на тыловые районы и гражданскую инфраструктуру с использованием американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

«Фил» отметил возросшую активность противника, который применяет различные типы ракет и ударных беспилотников, что требует от его подразделения интенсивной и кропотливой работы.

Объединенная группировка войск ВС РФ уничтожила за неделю 7260 украинских боевиков

В ответ на подобные атаки киевского режима, с 11 апреля Объединенная группировка войск ВС РФ провела один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам обеспечивающих украинские вооруженные формирования. Целями также стали контейнеры с крылатыми ракетами, военные аэродромы и места хранения ударных беспилотников ВСУ.

Согласно заявлению официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за прошедшую неделю был освобожден поселок Волчанские Хутора в Харьковской области, а за минувшие сутки украинские силы были вытеснены из соседнего села Зыбино. Эти населенные пункты расположены вблизи города Волчанск, который, по сообщениям, значительно разрушен украинскими силами при отступлении.

За неделю подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток» сообщили об уничтожении суммарно более 7350 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Кроме того, группировкой «Днепр» было уничтожено 250 военнослужащих ВСУ.

Согласно отчету, за семь дней главком ВСУ Сырский также понес потери в виде: 98 полевых складов боеприпасов, трех танков, 132 единиц бронетехники, 46 орудий, 36 станций РЭБ и более 503 автомобилей.

Средствами противовоздушной обороны за эти дни были сбиты: 60 управляемых авиационных бомб, девять американских реактивных снарядов HIMARS и 1665 ударных дронов самолетного типа. Черноморский флот в это время потопил пять украинских безэкипажных катеров.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

134802 - дронов.

656 - ЗРК.

28938 - танков и бронемашин.

1702 - РСЗО.

34477 - орудий.

59584 - единицы спецтехники.