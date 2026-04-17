Аврора Киба до сих пор носит помолвочное кольцо от Лепса за 30 миллионов

20-летняя светская львица, бывшая невеста Григория Лепса, Аврора Киба появилась на открытии 48-го ММКФ в серебристом дизайнерском платье с камнями и драпировкой на открытой спине. В бутике бренда такой наряд стоит чуть больше 100 тысяч рублей.

— Я очень люблю этот бренд. У них потрясающие платья для выходов. Перья, блестки, — поделилась с KP.RU Аврора.

— И украшения у вас блестят. Я вижу, кольцо у вас с бриллиантом. И не одно. Это подарки любимых?

— Подарки, но что-то я и сама покупала. А что-то родители подарили.

Аврора Киба и Григорий Лепс в августе 2025 г.

— А из новеньких бриллиантов что-то сегодня на вас есть? - уточняем мы у Авроры.

— Нет, это действительно бриллианты, но все старенькие украшения, — улыбается светская львица.

Образ Кибы KP.RU прокомментировал и ювелир Григорий Бакатов.

— Тут мы видим бриллиантовые серьги-кольца стоимостью не менее 3 миллионов рублей. Тут же помолвочное колечко за 30 миллионов рублей, подаренное Лепсом, — комментирует KP.RU эксперт.

По словам Авроры, на кинофестивале она впервые. И не исключает, что дальнейшая ее карьера будет связана с кино.

— Могу точно сказать, что не связываю свою карьеру с пением. А вот с кино, может быть, связываю, — отметила в беседе с KP.RU бывшая невеста Григория Лепса. — Сейчас снимаю свое реалити-шоу и в будущем планирую поучаствовать, может быть, в каких-то интересных сериалах.

Бывшая невеста Лепса увела миллионера у Алсу и улетела в Бразилию с племянником президента Азербайджана

Открытие 48-го ММКФ: эпатажная Гайя Германика с дочкой, сияющая Аврора Киба и Деревянко с молодой женой

Актриса Алферова с младенцем пришла на открытие ММКФ: малышке нет и года

Никто никого не простил: Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Мазаев - как он продюсировал Игоря Матвиенко, за что не любит ИИ-песни и почему презирает артистов, которые получают гранты