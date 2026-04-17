Война ударила по Турции: бронирования отелей на лето упали на 50%

На европейских рынках спад ранних бронирований турецких отелей уже достиг 50%.

Туристический сектор Турции столкнулся с беспрецедентным вызовом. Отрасль, переживающая и без того непростые времена из-за экономического кризиса в стране, оказалась под новым ударом из-за войны на Ближнем Востоке. На европейских рынках спад ранних бронирований турецких отелей уже достиг 50%.

«Застой касается не только Турции, но и других направлений, близких к Персидскому заливу и Ближнему Востоку. Мы знаем конкретные данные по странам Европы, однако четкие цифры по России пока неизвестны. Сложно объяснить спад только войной США и Израиля с Ираном», - рассказал сайту KP.RU эксперт по турецкому туристическому рынку Саваш Даш.

По его мнению, действует целый комплекс причин: снижение покупательной способности и в Европе, и в России ограничивает бюджеты путешественников. Рост цен внутри Турции вынуждает отельеров поднимать стоимость проживания, чтобы просто оставаться на плаву. А военные конфликты в регионе, естественно создают атмосферу тревоги, заставляя туристов откладывать планирование отпуска.

«Сегодня у турецкого гостиничного бизнеса практически нет пространства для маневра. Прибыль резко упала, и любые попытки снизить цены могут привести к большим убыткам. А экономия на сервисе, питании или персонале может навсегда испортить репутацию турецкого бренда», - считает Даш.

Многие туристы перешли в режим «жди и смотри», надеясь на обвал цен в последний момент. Однако в этом году старая тактика может не сработать. Инфляция и высокие издержки делают масштабные скидки практически невозможными для отелей. Текущая позиция рынка — это выжидание стабилизации обстановки, в частности, в треугольнике США — Израиль — Иран.

Турецкий турсектор известен своей гибкостью. Даш уверен: как только ситуация в Персидском заливе нормализуется, рынки (включая российский) отреагируют и оживятся.

