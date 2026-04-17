Главный корпус Федерального центра биомедицины построят по проекту бюро Muza Form

Рендер: визуализация комплекса зданий Центра биомедицинских и фармацевтических технологий. Автор: ООО "МУЗА ФОРМ"

В компании ДОМ.РФ подвели итоги всероссийского архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции комплекса Федерального центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий в районе Сокол в Москве. Победителем конкурса стало бюро Muza Form.

Проект Центра биомедицинских и фармацевтических технологий предполагает строительство комплекса из семи корпусов, организованного вокруг центрального двора с функциональными блоками, объединёнными на уровне первого этажа непрерывной стеклянной галереей с общественными пространствами.

«Для нас это не первый архитектурный конкурс федерального уровня, однако разработка концепции научно-исследовательского центра мирового значения стала новым профессиональным вызовом. На протяжении нескольких месяцев мы наблюдали, как идеи трансформировались в комплексные проработанные решения, способные задать новый стандарт научной инфраструктуры. Тем ценнее тот высокий результат, который продемонстрировали все участники, а именно — формирование качественной среды для развития новых российских технологий», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Федеральный центр передовых биомедицинских и фармацевтических технологий — один из лидеров в стране по разработке лекарств. После обновления здесь разместятся десятки лабораторий. Ученые будут создавать препараты против онкологии, болезней сердца и сосудов, а также редких генетических патологий. Кроме того, в стенах центра планируют изучать процессы старения и регенерации клеток.

И.о. гендиректора ФГБНУ «ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий» Владимир Дорофеев позитивно оценил представленные на конкурсе проекты. «Каждая из представленных работ выражает что-то примечательное — будь то фактурная пластика фасадов, продуманная логистика внутренних пространств или вдумчивое отношение к ландшафту. Перед нами предстали не просто проектные решения, а целостное осмысление того, каким может быть современное пространство, предназначенное для научного созидания», — прокомментировал он.

Добавим, что организатором конкурса выступил ДОМ.РФ, а оператором — «ЦЕНТР Lab». Мероприятие прошло при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.