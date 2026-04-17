Бизнес-сообщества ВКонтакте получили отличительные метки своих преимуществ

Метки присваиваются автоматически и отображаются в шапке сообщества. Они обращают внимание пользователей на отличительные характеристики бизнеса: популярность магазина, наличие товаров с Ozon, доставки или самовывоза, возможности записаться на услуги через интеграцию с YCLIENTS. Всего доступно 10 меток, в шапке сообщества отображается самая приоритетная.

Метка «Проверенный продавец» отображает наличие документов, подтверждающих, что сообщество ведёт реальный бизнес и прошло верификацию через VK Бизнес ID. Метка «Популярный магазин» подчёркивает, что сообщество пользуется спросом у подписчиков: они отправляют его владельцам сообщения, переходят в магазин или на сайт. Метка «Здесь покупают друзья» отображается у пользователей, чьи друзья уже приобретали товары в этом бизнес-сообществе.

«Фактор доверия играет ключевую роль при выборе продавца, товара или услуги. Мы последовательно развиваем инструментарий соцсети, чтобы пользователи могли принять взвешенное решение о покупке, а бизнес — получить лояльных клиентов и подписчиков. Новые метки — заметный элемент интерфейса, который привлекает внимание к основным преимуществам предпринимателя», — комментирует руководитель направления «Сообщества и опыт автора» ВКонтакте Вера Советкина.