Победитель венгерских выборов Петер Мадьяр завил: поставки в страну российской нефти по трубопроводу «Дружба» могут восстановиться уже на следующей неделе. Очевидно, что Зеленский заблокировал работу «Дружбы», чтобы не дать партии Виктора Орбана победить. А теперь ждет, что в обмен на возобновление нефтяных поставок Мадьяр снимет вето Орбана на кредит ЕС Украине в размере 90 млрд евро.

Ну а Виктор Орбан впервые после поражения своей партии «Фидес» на парламентских выборах дал большое интервью. В эфире канала Patrióta он объяснил причины проигрыша «Тисе» Петера Мадьяра и сообщил, чем собирается заниматься дальше.

Можно сказать, что Орбан покаялся за почивание на лаврах. Но окончательно сдаваться он не собирается и планирует масштабную реформу «Фидес».

Виктор Орбан напомнил, что его партию поддержали 2 300 000 венгров, а «Тису» Петера Мадьяра - 3 100 000. «Масштаб поражения велик, - признал уходящий премьер. - Необходимо полное обновление, перемены, мы не можем продолжать в том же духе».

Уходить в отставку с поста главы «Фидес» Орбан пока не намерен — он уже определил новые главные задачи для своей партии.

«ПОЧУВСТВОВАЛ БОЛЬ»

- О чем вы больше всего жалели за последние 16 у власти? - спросила ведущая.

Премьер признался: это медленное строительство АЭС «Пакш-2»: «Если бы мы смогли построить ее быстрее, венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении».

АЭС строит «Росатом», но брюссельская бюрократия максимально осложнила этот процесс, а с начала специальной военной операции на Украине были затруднены поставки оборудования и финансовые проводки.

Уже по первым результатам голосования Виктор Орбан понял, что его расчеты не оправдались, поскольку явка оказалась рекордной - на участки в большом количестве пришли противники правящей партии. «Я почувствовал боль и пустоту», - объяснил политик. И назвал себя ответственным за поражение.

«В Венгрии надвигаются большие проблемы, давайте не будем сворачивать с проторенной дороги ради нехоженых троп, перемены опасны», - описал он кредо «Фидес». Но посыл Мадьяра - людям нужны перемены, давайте избавимся от прежней власти, и жизнь станет лучше - «оказался сильнее… Я до сих пор удивляюсь, почему нам не удалось донести до избирателей наше послание более убедительно».

«Я НЕ ХОЧУ СТАРЕТЬ»

Ведущая наступила на больную мозоль Орбана, напомнив ему о коррупционном скандале, который партия Мадьяра раскручивала против «Фидес». Речь об экс-министре экономики, бывшем главе Венгерского национального банка Дьерде Матолчи и его сыне Адаме. Оппозиционеры обвиняли эту семью в присвоении сотен миллионов евро из бюджета, у Адама Матолчи нашли огромную коллекцию дорогих спорткаров - Porsche, Ferrari… Часть имущества семейство перевозило в Дубай контейнерами.

Политик фактически ушел от ответа: он всегда боролся с коррупцией, а все преступления должны быть наказаны.

О победителях выборов, Петере Мадьяре и «Тисе», Орбан высказался осторожно, мол, пока непонятно, смогут ли они решить проблемы Венгрии на практике. «Я не говорю, что те, кто за них голосовал, приняли неправильное решение, я просто говорю, что мы пока этого не знаем. Сейчас они счастливы и празднуют, а что из этого выйдет, увидим потом».

Своих сторонников премьер призвал перенести проигрыш с достоинством, поскольку «Фидес» может гордиться периодом своего правления.

Виктор Орбан решил провести в партии консультации о том, как она она должна обновиться, и созвать по этому поводу съезд в июне. А также пообещал серьезно обновить парламентскую фракцию «Фидес». Поле для маневра тут дают партсписки, из которых кого-то можно убрать.

«Я не хочу стареть, почему-то хочу оставаться молодым, - резюмировал 62-летний премьер. - Но пока я борюсь с усталостью и внутренней пустотой. Если мои соратники скажут, что мне надо отправиться на скамейку запасных и уступить место другим, я это сделаю. А если они попросят меня вывести команду на следующий матч - я ее подготовлю».

Орбан официально покинет пост 24 апреля.

