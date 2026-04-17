Тимофей Трибунцев почти месяц провел в круизе с Ириной Пеговой. Теперь он «Человек-пароход»

Тимофей Трибунцев - с биноклем. Фото: предоставлено пресс-службой

Практически сразу после выхода документалки Жоры Крыжовникова «Проклятие» жизнь и карьера Тимофея Трибунцева устремились в небо. Постановщик при помощи шуточной, но такой правдивой зарисовки снял проклятие эпизодических ролей — и теперь артиста буквально разрывают на части. Мало того, что Тимофей не вылезает с театральных подмостков («Р» и «Дон Жуан» в Сатириконе, «Дон Кихот» в Театре наций, «Барабаны в ночи» в Театре им. Пушкина и проч.), так еще и в сериалах регулярно блистает: «Подслушано в Рыбинске», «Дорогой родственник», «Дети перемен» и другие проекты тому подтверждение.

Новый вызов - круизное путешествие. Фото: предоставлено пресс-службой

А теперь у Тимофея новый вызов — круизное путешествие с одной из самых очаровательных актрис страны — Ириной Пеговой. Именно с ней Трибунцев был утвержден в проект «Человек-пароход», где сыграл Анатолия — человека на «вечной пенсии», решившего воплотить мечты многих обывателей: он поселился на огромном круизном лайнере, где «все включено».

— Три года назад я впервые оказался на круизном лайнере и увидел, как все работает изнутри, и понял, что это очень самобытная и самодостаточная локация, которая идеальна для съемок фильма, — поделился сценарист Иван Соснин. — После поездки появилась идея фильма «Человек-пароход». Когда писал сценарий, в образах главных героев сразу представлял Тимофея Трибунцева и Ирину Пегову, с которыми уже работал, и для нашей команды огромное счастье, что они оба согласились. Для меня этот фильм будет также в нетипичном для меня жанре — романтическая комедия.

Для съемок несколько недель артистам пришлось провести на лайнере Фото: предоставлено пресс-службой

Для съемок несколько недель артистам пришлось провести на лайнере, курсирующем по маршруту от России до Турции и обратно: Сочи — Стамбул — Мармарис — Аланья — Александрия — Измир — Амасра — Сочи.

Ирина Пегова. Фото: предоставлено пресс-службой

Героя Трибунцева в целом уже ничего, кроме гедонизма, не увлекает, однако в определнный момент на корабле появляется активная сотрудница Лиля (Пегова), скрывающая на борту сына-подростка (Марк-Малик Мурашкин). С ней Анатолий и вступает в контакт.

Съемки картины завершились на днях — Ирина Пегова надеется, что все получилось. — Только что, буквально пару дней назад, закончились съемки, — подтвердила актриса. — Мы снимали на круизном лайнере в Турции. Две недели на корабле, в море, путешествовали. Снимались с Тимофеем Трибунцевым. Режиссер — Ваня Соснин. Поэтому, я надеюсь, получится классная история. Во всяком случае, это были незабываемые съемки: в моей жизни такого еще не было.

В том числе съемки проходили и на суше. Фото: предоставлено пресс-службой

За время работы команда прошла четыре моря — Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное — в том числе съемки проходили и на суше, поскольку этот ромком — совместная российско-турецкая продукция. А на большие экраны «Человек-пароход» выйдет в 2027 году.

