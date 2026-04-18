«Повреждает ДНК»: Правда про Е-добавки — от каких следует отказаться, а какие не представляют угрозы

Мы давно привыкли, что состав продуктов порой напоминает таблицу Менделеева. Но стоит бояться букв «Е»? Или пора махнуть рукой и верить нашей пищевой промышленности, надеясь, что не навредят?

- Страх перед добавками — родом из нулевых, когда на рынок хлынули импортные продукты с компонентами, позже признанными канцерогенными, - объясняет KP.RU врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова. – Сегодня Роспотребнадзор разрешает использовать в продуктах питания только безопасные ингредиенты. То, что мы видим в магазинах сейчас, безопасно для здоровья в тех дозировках, что указаны на упаковке.

А буква или индекс «Е» — это всего лишь общепринятая классификация, в которую попадают и консерванты, и эмульгаторы, и красители. Многие из них мы используем на собственной кухне ежедневно:

Лимонная кислота (E330) — привычный консервант для домашних заготовок.

Аскорбиновая кислота (E300) — витамин С, предотвращающий окисление продуктов.

Пищевая сода (E500) — разрыхлитель, знакомый каждой хозяйке.

Так что пугаться всех подряд «ешек» не нужно. Промышленности без дополнительных ингредиентов не обойтись: иначе продукт испортится, прогоркнет или станет рассадником бактерий.

ЛЕЦИТИН: СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Часто используемая добавка, которая вызывает вопросы, — лецитин (Е322). Он служит эмульгатором, придавая шоколаду и конфетам нежную текстуру. Но содержится и в животной, а не произведенной человеком, пище: в яйцах, красной икре.

- Лецитин — это фосфолипиды, он полезен. Он улучшает работу печени и клеточный метаболизм, потому что клеточные стенки состоят из лецитина, — подчёркивает диетолог.

Единственный нюанс — сырьё, из которого его получают. Лецитин бывает соевым, яичным или подсолнечным. Если у вас аллергия на сою, внимательно читайте маркировку и выбирайте продукт с другим видом эмульгатора. Также стоит обращать внимание на фразу в конце состава: «Продукт может содержать следы орехов или сои». Это не маркетинговая уловка, а предупреждение для людей с тяжёлой формой аллергии, реакция на которую может быть дозозависимой и накапливаться со временем.

НИТРИТ НАТРИЯ В КОЛБАСЕ: ГДЕ ГРАНЬ МЕЖДУ ПОЛЬЗОЙ И РИСКОМ

С мясными деликатесами ситуация сложнее. С одной стороны, нитрит натрия (Е250) выполняет важнейшую задачу: он не дает жирам прогоркать, «сдерживает» естественное потемнение мяса, фиксирует аппетитный розовый цвет и, главное, предотвращает развитие смертельно опасного ботулизма.

- Она делает продукт более безопасным с точки зрения микробиологии, — признает эксперт. – Но при ежедневном потреблении, даже если вы едите минимальное количество колбасы, нитрит натрия повышает онкологические риски рака кишечника и молочной железы. Особенно опасным продукт становится при нагревании.

Диетологи не советуют делать бутерброд с вареной колбасой основой завтрака, а готовить мясо дома без лишних добавок.

САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ: СЛАДКАЯ ЛОВУШКА

Многие перешли на «полезные сладости» с пометкой «без сахара», чтобы обезопасить себя от лишних калорий. Однако последние научные данные заставляют пересмотреть отношение к таким заменителям:

* Сукралоза (Е955). Считалась супербезопасной, но свежие исследования указывают на повреждение ДНК кишечника и потенциальный риск аутоиммунных и онкологических заболеваний.

* Стевия (Е960). На первый взгляд безопасный, природный «сахар». Но при использовании некачественного сырья может обладать токсичными свойствами.

* Фруктоза. Продукты с ней часто воспринимаются как «разрешённые» для диабетиков, но их избыток ускоряет развитие сахарного диабета.

- Так что во всём нужна мера и разумный подход, — резюмирует диетолог. — Даже полезные ингредиенты в большом количестве вредны». Выходит, что небольшое количество обычного сахара в рационе может оказаться меньшим злом, чем злоупотребление химическими подсластителями.

ГЛУТАМАТ НАТРИЯ: АППЕТИТНЫЙ «НАРКОТИК»?

Вокруг глутамата натрия (Е621) ходили страшные слухи – и привыкание он вызывает, и отравить может.

- На самом деле все не так страшно: глутамат натрия вырабатывается в самом организме и в естественном виде содержится в помидорах и выдержанных сырах. И в умеренных количествах он даже полезен. Но в избыточном, действительно, может быть токсичным. У многих формируется зависимость от этой добавки, и обычные продукты уже не кажутся такими вкусными, — объясняет Дарья Русакова.

Особенно это касается детского питания. Чипсы и снеки, щедро приправленные усилителями вкуса и трансжирами, приучают ребенка к неправильным пищевым привычкам, ведущим к ожирению в раннем возрасте.

КАК ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКУ БЕЗ ПАНИКИ

Универсального рецепта, увы, нет. То, что полезно одному, может навредить другому. Например, лимонная кислота в составе напитка для здорового человека неопасна, но для пациента с мочекаменной болезнью или чувствительной эмалью зубов может стать триггером проблем.

- Все вещества, которые попадают с пищей, взаимодействуют с нашим генетическим материалом, — отмечает эксперт. — Выбирайте продукты с минимальным количеством добавок, с коротким сроком хранения и следите за реакцией организма на новинки.

КСТАТИ

Как сохранить здоровье, и не отказываться от вкусностей

Соблюдать баланс между удовольствием от еды и её безопасностью сложно, но возможно. Вот несколько ориентиров от врача-диетолога:

Колбасные изделия. Не чаще одного раза в неделю минимальную порцию (из расчета 10 г в сутки, то есть в неделю объем примерно одной сосиски).

Продукты с «Е». Не паникуйте, увидев код. Проверьте в интернете его расшифровку: сода и лимонная кислота тоже имеют индекс «Е».

Сахарозаменители. Не делайте ставку на один вид. Помните, что даже стевия или фруктоза в избытке способны провоцировать набор веса и диабет.

Глутамат. Старайтесь готовить дома, используя вместо химических усилителей зелень и натуральные специи.

- Вредные продукты в маленьком количестве позволительны. Главное, чтобы они не были основой вашего рациона, — подводит итог врач-диетолог Дарья Русакова.

