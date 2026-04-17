У каждого третьего россиянина нет сбережений. Что делать, чтобы начать копить

У большинства россиян не очень большие сбережения в принципе

Большинство россиян не любят рисковать. Особенно, если речь идет о деньгах. Такой вывод можно сделать из свежего опроса в социальных сетях KP.RU. Пользователей спросили, в чем они держат свободные деньги. И выяснилось, что больше половины предпочитают хранить их на рублевых банковских вкладах.

На втором месте в списке предпочтений – наличные рубли. 17% респондентов признались, что не очень-то доверяют банкам и держат деньги поближе к себе (в следующий раз спросим, где именно – под подушкой или в сейфе). На третьем месте с большим отставанием – наличная валюта. В долларах и евро сберегают лишь 3% опрошенных.

Инвестиции в ценные бумаги и золото делают лишь 2% и 1% опрошенных. А криптоинвесторов среди читателей «КП» не оказалось вовсе. Ну, или они в этом не признаются. Самое печальное, что треть опрошенных призналась в том, что у них в принципе нет никаких сбережений.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Результаты опроса комментирует Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

- Почему россияне выбирают именно такую модель поведения?

- К этому стимулируют высокие ставки по депозитам. Они сильно выше инфляции. Плюс это надежный инструмент с фиксированной доходностью и с гарантией от государства (вклады в каждом банке застрахованы на 1,4 млн рублей, – Ред.).

- Почему так много держат в наличке?

- У большинства россиян не очень большие сбережения в принципе. Плюс сказываются отключения мобильного интернета. Поэтому держать часть сбережений в наличном виде даже рекомендуется. Например, хотя бы сумму, которой хватит на две недели. Но остальные свободные деньги все же должны работать – в банке или на фондовом рынке.

- Почему так много людей без сбережений вовсе?

- Причины могут быть разные. У кого-то маленькие доходы, кому-то не хватает финансовой дисциплины, кто-то набрал кредитов.

- Какой совет можно дать тем, кто никак не может накопить?

- Тут все рекомендации стандартны. Надо начать вести учет доходов и расходов. Поискать возможности для дополнительного заработка и для сокращения ненужных трат. Высвободившиеся деньги откладывать на депозит и сформировать финансовую подушку безопасности (которой хватит на 3 – 6 месяцев жизни). А потом поставить перед собой какую-то большую финансовую цель. С ней копить будет проще.

