Дача помогает бороться со стрессом. Орудуя на грядках, мы справляемся с выгоранием

Садоводство можно считать естественным антидепрессантом. Но, как и с любым лекарством, здесь важна «дозировка» и подход

Не успели вернуться, а уже ждете поездки на дачу? Предвкушаете, как начнете уборку, как вечером сядете с кружкой горячего чая на свежем воздухе? И что-то внутри уже начинает урчать, как ласковый кот… Все дело в дофамине.

- Дофамин — это нейромедиатор, который отвечает за чувство удовольствия, мотивацию и предвкушение награды, - объясняет KP.RU Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета. - Он вырабатывается, когда мы делаем что-то, что мозг считает полезным для выживания: едим вкусную еду, занимаемся сексом, достигаем цели. И это важно для здоровья.

Здоровье человека по определению ВОЗ аж от 1946 года — это «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов»

ТРИ КИТА ДОФАМИНОВОГО СЧАСТЬЯ

Казалось бы, при чем здесь садоводство, да?

- Все дело в эффекте «маленьких побед», - поясняет Ульяна Махова. - Дачные работы — это бесконечная череда микроцелей: посадить семечко, увидеть первый росток, собрать урожай. Каждый такой этап — это награда. Мозг фиксирует: «Я сделал это — и вот результат». Выброс дофамина закрепляет это поведение, и нам хочется делать это снова. Правильно утверждение – для счастья много не надо! Или истинное счастье - в мелочах.

Еще один «дофаминовый» этап – ожидание чуда, предвкушение. Первого цветка, первого плода. Вкуса первого посаженного детьми или внуками укропа…

И конечно, куда без сенсорной стимуляции и даже мелкой моторики. «Запах влажной земли, тактильные ощущения от прикосновения к листьям, тепло солнца — всё это через сенсорные рецепторы посылает сигналы в мозг, стимулируя выработку так называемых гормонов счастья», - объясняет Ульяна Махова.

Так что да, садоводство можно считать естественным антидепрессантом. Но, как и с любым лекарством, здесь важна «дозировка» и подход.

АНТИДОТ ОТ ВЫГОРАНИЯ

Особенно показано садоводство людям, которые целыми днями проводят в офисе и видят одну и ту же картину вокруг. Дело не только в бедности тактильных, сенсорных ощущений, но и истощении, когда ресурсы организма исчерпаны, а восстановления не происходит. Современный офисный работник живет в режиме «белка в колесе»: бесконечные задачи, дедлайны, уведомления, многозадачность.

За счет чего садоводство лечит выгорание?

1. Переключение режима. На грядке невозможно думать о рабочих задачах. Буквально. Мозг переключается с «активного» режима (решение проблем) на «сенсорный» (наблюдение, тактильные ощущения). «И это дает отдых префронтальной коре — главному «диспетчеру» мозга», - поясняет эксперт.

2. Медитативность. Ритмичные, повторяющиеся действия (прополка, полив, рыхление) действуют как динамическая медитация. Они успокаивают ум, снижают внутренний диалог.

3. Чувство контроля. При выгорании часто возникает ощущение, что жизнь вышла из-под контроля. Садоводство дает маленькую, но предсказуемую зону ответственности, где вы точно знаете: если посадить и поливать — вырастет.

4. Физическая активность без насилия. В отличие от изнурительных тренировок в спортзале, садоводство — это мягкая, естественная нагрузка. Она не требует сверхусилий, но при этом задействует разные группы мышц, улучшает кровообращение и лимфоток.

КОМУ ГРЯДКИ ОСОБЕННО ПОЛЕЗНЫ

1. Пенсионеры

Садоводство поддерживает физическую активность, мелкую моторику, когнитивные функции. Исследования показывают, что пожилые люди, занимающиеся садоводством, на 30-40% реже страдают деменцией.

2. Офисные работники

Компенсация гиподинамии, дефицита света и сенсорной депривации. Садоводство возвращает нас в тело, от которого мы отвыкли за рабочим столом.

3. Дети

Работа с землей снижает уровень тревожности у гиперактивных детей, улучшает концентрацию и дает чувство ответственности. Кроме того, контакт с почвой укрепляет иммунитет (излишняя стерильность только вредит).

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы не переусердствовать на грядках, соблюдайте несколько правил, рекомендует Ульяна Махова.

1. Защита от солнца.

Используйте солнцезащитный крем, головные уборы и старайтесь работать утром или ближе к вечеру. Риск меланомы никто не отменял.

2. Защита спины.

Долгая работа в наклон — прямая угроза позвоночнику. Используйте садовые скамейки, стульчики, делайте перерывы каждые 20-30 минут.

3. Травмы и столбняк.

Земля может содержать споры столбняка. Убедитесь, что ваша прививка от столбняка актуальна (ревакцинироваться нужно каждые 10 лет). Работайте в перчатках.

Садоводство не должно становиться марафоном. Оно должно приносить удовольствие, ведь цель — не идеальная клумба, а ваше здоровье, душевное и физическое.

