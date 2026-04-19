Молодая мама погибла страшной смертью на глазах своего маленького сына: виновник пытался под шумок сбежать

Женщина с ребенком ехали встретить мужа. Фото: соцсети

ЕХАЛА ВСТРЕТИТЬ МУЖА

Вечером 11 апреля в Екатеринбурге на одной из центральных улиц произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, 24-летний житель Урала, находившийся за рулем премиального внедорожника Lexus, на высокой скорости врезался в Toyota, после чего его машину отбросило на встречную полосу прямо в BMW. От удара оба автомобиля загорелись.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», за рулем BMW находилась 30-летняя жительница поселка Балтым Анна. На пассажирском сиденье - ее полуторагодовалый сын. Женщину госпитализировали, но несмотря на все усилия врачей, она скончалась. Ребенок впал в кому, сейчас за его жизнь борются медики. Мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Аня всегда была доброй, вежливой, отзывчивой. Замечательная жена и мать. Они с моим братом Кириллом вместе еще со школы. Она дождалась его из армии. Сейчас мужу невыносимо тяжело – он потерял любимую в одно мгновение. Старшего сына в момент аварии в машине не было: он гостил у бабушки», - рассказала журналистам одна из родственниц погибшей.

В тот роковой день женщина ехала из Балтыма, чтобы встретить супруга. Сейчас вся семья погибшей надеется на чудо. Родственники Анны и ее муж Кирилл находятся в отчаянии. Они молятся за маленького сына, который остается в коме, и ждут, что мальчик выкарабкается. Состояние ребенка по-прежнему тяжелое, врачи делают все возможное.

Мужчину пытался убежать, его задержали очевидцы. Фото: КП-Екатеринбург

КТО ВИНОВНИК

Виновник аварии – 24-летний Дмитрий Г. За время своего водительского стажа он 18 раз привлекался к административной ответственности. За несколько часов до трагедии горожане видели, как Lexus на огромной скорости передвигался по городу. Один из свидетелей рассказал, что на перекрестке этот внедорожник подрезал его, а затем «шашковал» между рядами на бешеной скорости. Судя по всему, трагедия на дороге в тот день была лишь делом времени.

Очевидцы утверждают, что Дмитрий был нетрезв, не мог связать ни слова, вел себя неадекватно. После столкновения он попытался скрыться, но очевидцы его задержали. Молодой мужчина по имени Михаил, поймавший лихача, рассказывает следующее:

«Он был в невменяемом состоянии. Я удерживал его на земле до приезда полиции. Он плевался кровью, свистел проезжающим машинам, показывал средний палец медикам и сотрудникам ДПС. Мычал, стонал, плакал, свистел, но ни одного внятного слова».

В ГАИ Свердловской области уточнили, что в больнице задержанный отказался от освидетельствования на опьянение, объяснив лишь, что просто ехал с гостей домой.

Местные следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека, и оставление места ДТП». При первом допросе подозреваемый вел себя агрессивно и вызывающе.

При этом знакомые семьи шокированы. По их словам, Дмитрий родом из Кировграда, его мать работает в городской администрации. Парень окончил школу с золотой медалью, поступил в университет в Екатеринбурге, но бросил учебу. Раньше всегда производил впечатление адекватного, не избалованного молодого человека.

Однако в последнее время, по слухам, начал употреблять наркотики. В судебных картотеках Екатеринбурга даже можно найти информацию, что человека с такими же ФИО в 2022 году поймали с запрещенными веществами. Полицейские заметили неадекватного водителя, провели досмотр и нашли сверток с наркотиками. Тогда он отделался штрафом за незаконное хранение, а также был обязан пройти медицинскую диагностику и лечение.

