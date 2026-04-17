Норвегия передала Украине «ограниченно пригодные» мины: часть из них просто не срабатывала

«КП» собирает боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 18 апреля:

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 18 АПРЕЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» взяли под контроль Волчанские Хутора и Зыбино в Харьковской области. Противник за неделю потерял 1085 человек. Подбиты танк и девять бронемашин. Сожжены 83 автомобиля и 29 складов.

«Запад» за семь дней вывел из строя 1195 боевиков и 23 бронемашины. В распыл пустили 119 автомобилей и 25 складов

Бойцы «Юга» упокоили за то же время 1085 бойцов. В минус ушли 35 бронемашин и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Центр» уничтожила 2090 националистов. Из арсеналов ВСУ выбиты 34 бронемашины и 48 автомобилей.

На счету «Востока» - 1555 солдат и офицеров противника, два танка и 26 бронемашин.

«Днепр» отработал так: до 250 боевиков, 99 автомобилей и сразу 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы!

Герои ПВО сбили 60 управляемых авиабомб. Пригасили девять снарядов HIMARS. Приземлили более 1600 дальних дронов. Моряки-черноморцы добавили пять безэкипажных катеров ВСУ на корм Нептуну.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 17 АПРЕЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

МВФ ждет финал к декабрю

Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер признал, что он не Глоба и не Ванга. Босс Международного валютного фонда заявил: «В октябрьском прогнозе мы исходили из того, что война закончится к концу 2025 года. В нашем последнем прогнозе мы это изменили. Ожидается, что она продлится на год дольше». То есть, до декабря 2026-го. А вы на картах гадаете или на кофейной гуще?

В незалежной общепит разоряется

Глава укаринской компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова в грусти и тревоге. По ее данным, в столице за март продано или закрылось более 200 заведений общепита. Она заявила: «Киев охватила эпидемия закрытия кофеен и стрит-фуда». Посещаемость упала, а платежи за электроэнергию с февраля выросли вдвое. То, что дело швах, подтвердила и совладелица бара «Лысая гора» Олеся Остафиева. По ее информации, счета за тепло и электроэнергию вдвое превышают стоимость аренды. Заведениям не хватает барменов и официантов, а повышать зарплаты нет финансовых возможностей. А вы роботов за барную стойку ставьте — им зарплата и доппаек не нужны, и ТЦК не страшен.

10 тысяч мошеннических кол-центров наглеют

Украинский адвокат Андрей Галич разворошил осиное гнездо. Он раскрыл позорную правду: «Только в Киеве работают более тысячи мошеннических кол-центров. По всей Украине их больше 10 тысяч. Это бич нашего общества». Поскольку Россия усилила механизмы по борьбе с телефонными жуликами, то мошенники с Украины вскоре начнут активнее обманывать уже собственных граждан. Ведь многие сотрудники таких кол-центров так втянулись в этот конвейер лжи, что больше не воспринимают это как преступление, считая ее обычной работой. По мнению Галича, эти люди не смогут вернуться к обычной трудовой деятельности. Вот как раз таких ждут на фронте с нетерпением.

Киев завезет африканских гастарбайтеров

Кирилл Буданов*, глава Офиса Зеленского, признал - страна может не справиться без рабочих из Африки. Он заявил:«Где-то две недели назад я проводил большое совещание по взаимоотношениям с Африкой. Украина постарается привлечь больше жителей Африки, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук». Поручения получили МИД и СБУ. Им придется изменить список стран миграционного риска. Сейчас незалежная сталкивается не только с дефицитом рабочих. Есть и другая проблема: многие мигранты из Центральной Азии используют незалеженую как перевалочный пункт. Часть из них, получив документы, просто исчезает - как правило, в западном направлении. А кто-то надеется, что африканцы будут поступать иначе?

Норвежские мины подвели боевиков

Журнал Forsvarets forum принес печальную весть. Украинские солдаты столкнулись с серьезными проблемами при использовании норвежских мин NM123. Боеприпасы оснащены переключателем для ближнего или ударного взрыва. Но на экземплярах, отправленных ВСУ, работала только функция ближнего действия. В публикации норвежского издания говорится: «Норвежские мины, переданные Украине, оказались неэффективными в бою, что могло стать фатальным для солдат...Они забрасывали противника минами. Но на другой стороне эффекта не произошло». В Осло пояснили, что мины - не дефектные, но имеют статус «ограниченно пригодных». Представитель норвежских войск Браге Стайнсон Виик-Хансен сказал, что информация об ограничениях не дошла до конечного пользователя. Военное ведомство связалось с Киевом напрямую для разъяснения ситуации. А еще вы им отправили 6 списанных F-16, которые никак не отремонтируют в Бельгии. Саботажем попахивает, викинги...

Через сирийские порты потечет украинское зерно

Сирия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в аграрном секторе. Глава Арабской республики Ахмед аш-Шараа сообщил: идут переговоры о хабе, который позволит реэкспортировать агропродукцию через порты этой чудесной ближневосточной страны. Он заявил:«Дамаск и Киев поддерживают исторические партнерские отношения в сфере продовольствия и энергетики. Ключевым направлением сейчас является создание центра для реэкспорта основных продовольственных товаров через наши морские порты». Но в интервью турецкому агентству Anadolu он деталей не раскрыл. Чем расплачиваться будете — скучающими без работы боевиками?

Сибига требует не пускать в Европу ветеранов СВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига явно решил превзойти своих предшественников, которые регулярно выдавали громкие заявления, которые соревновались между собой в нелепости и тупости. Данный глава внешнеполитического ведомства заявил: «Мы должны ввести запрет на въезд в Европу и трансатлантическое пространство для российских комбатантов, которые принимали участие в агрессии против Украины». В какой бинокль этот великий дипломат рассмотрел очереди в западные посольства за получением визы, состоящие из «российских комбатантов»?

* Внесен в перечень террористов и экстремистов