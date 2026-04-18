В Запорожской области боевых роботов стали собирать прямо на передовой

Подразделения группировки войск «Днепр» стали активно заниматься подготовкой наземных роботизированных технических комплексов (НРТК) для использования в боевых операциях на Ореховском направлении.

«В мастерских 58-й общевойсковой армии специалисты инженерно-саперного полка ежедневно собирают десятки НРТК из заводских комплектующих. Эти комплексы предназначены для штурмовых и мотострелковых подразделений, ведущих бои в Запорожской области. Военные инженеры группировки «Днепр» занимаются не только сборкой, но и настройкой, а также модернизацией дистанционно управляемых платформ», - комментируют кадры в Минобороны России.

Собранные гусеничные и колесные платформы, изготовленные из деталей отечественной промышленности, превращаются в роботизированные технические комплексов (НРТК) для использования в боевых операциях.

Как отметил мастер ремонтного отделения НРТК с позывным «Белый», инженеры подразделения проверяют собирают механические узлы и проводят финальное тестирование с помощью электронного оборудования. Готовые комплексы направляются в передовые части для поддержки штурмовых групп, доставки необходимых ресурсов и эвакуации раненых.

Дроны на поле боя управляются двумя операторами: один контролирует обстановку, другой непосредственно управляет платформой и может поражать цели (на боевые платформы устанавливают пулеметы и гранатометы).

Эти новейшие наземные роботы успешно применяются в реальных боевых условиях и получают положительные отзывы от наших бойцов.