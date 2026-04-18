Мобильные зенитные расчеты ВС РФ ликвидировали FPV-дроны в Херсонской области

Подразделения 1-го гвардейского парашютно-десантного полка из состава группировки войск «Днепр», встречают украинские дроны на левом берегу Днепра. Они неустанно защищают передовые позиции, прикрывая закрепленные подразделения от атак противника.

«Эта задача имеет первостепенное значение, поскольку враг активно использует беспилотные летательные аппараты, особенно FPV-дроны, для поражения наших войск на переднем крае. Мобильные зенитные группы несут круглосуточное дежурство, обеспечивая защиту с воздуха», - комментируют кадры в Минобороны России.

Вооруженные пулеметами, автоматами, карабинами и гладкоствольными ружьями, стрелки работают в тесной связке с воздушными наблюдателями.

Наблюдатели отслеживают маршруты движения БПЛА, после чего мобильные группы занимают выгодные огневые позиции по вероятному курсу их пролета.

Используя стрелковое оружие на турелях транспортных средств, бойцы сбивают беспилотники короткими очередями, что требует от них высокой точности при работе по движущимся целям.

«Недопущение прорыва вражеских дронов в воздушном пространстве является ключевой задачей подразделения, поэтому поддержание боеготовности на максимальном уровне остается приоритетом», - подчеркнул водитель мобильной зенитной огневой группы с позывным «Вил».

От также отметил, что гордится своей службой в зоне спецоперации, так как у него в этих местах в годы Великой Отечественной войны дедушка воевал.