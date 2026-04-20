«В последние дни из нее тянули деньги несколько человек»: кто виноват в загадочной смерти жены бизнесмена из Москвы, которая общалась с эзотериками

Айрат Аллаяров с первой женой - супруги развелись в 2016 году.

Тело 35-летней Нелли Аллаяровой утром 8 апреля нашли у многоэтажки на улице Лобачевского в Москве. Даже при беглом осмотре на теле обнаружили несколько десятков различных травм и ран. Первой версией следствия было убийство. Однако в то утро Нелли находилась в квартире одна, запертой изнутри – муж, топ-менеджер из энергетического сектора, покинул дом примерно за час до трагедии. Предсмертную записку женщина не оставила. Затем в ее телефоне обнаружили странные переписки с эзотериками из разных регионов России. Говорят, в последние годы женщина увлекалась мистицизмом.

- Она хотела получить «Дар», - многозначительно заявил мне один из ее «учителей».

А родные молодой женщины уверены: Нелли несколько месяцев целенаправленно сводили с ума!

Словом, в этой истории до сих пор слишком много загадок.

Айрат Аллаяров любит путешествовать и активно проводить время.

СИНДРОМ ОТЛИЧНИЦЫ

Нелли родилась в татарской семье на юге Киргизии в 1990 году. Вскоре родители переехали с дочерью в Россию. Жили сначала в Сызрани, затем в Самаре. Там Нелли закончила школу и уехала в Москву – поступила в Российскую таможенную академию.

- У Нелли был синдром отличницы, - рассказала «КП» сокурсница и подруга Аллаяровой Екатерина. – Ей всегда нужно было во всем досконально разобраться. Если я правильно помню, она единственная из всей группы, кто закончил вуз с красным дипломом. Одевалась всегда очень скромно и, в отличие от других девчонок, с парнями не флиртовала, хотя многие оказывали ей знаки внимания – она всегда была очень красивой. Но у Нелли тогда был молодой человек, они жили вместе.

Мужчина был на несколько лет старше, и расставание с ним стало для Нелли настоящим ударом. Однажды он заявил о разрыве отношений и просто выставил из квартиры на улицу. Нелли на тот момент работала на полставки в родной академии. Зарплата небольшая. Поэтому пришлось переехать в очень скромную квартирку – маленькую, с убитой мебелью и тараканами.

- У Нелли тогда была депрессия, привычный мир разрушился, и она не понимала, как быть дальше, - продолжает подруга. – Мы с девчонками приезжали ее поддержать. Я ее утешала: «О чем ты переживаешь? Ты ведь у нас такая красавица, умница! Не пройдет и двух лет, как ты выйдешь замуж». Мы даже поспорили с ней. Так и получилось – на ее свадьбе мы подсчитали, что с нашего разговора прошел всего лишь год и 9 месяцев. Это было в 2017 году.

Самую близкую подругу она познакомила со своим избранником уже на свадьбе. Айрат Аллаяров оказался старше невесты на 22 года. Ей 27, ему – под пятьдесят, от первого брака есть взрослый сын.

- Но как пара они смотрелись очень гармонично, - говорит Екатерина. – Нелли ведь всегда была очень глубокой и серьезной. Парни-сверстники всегда казались на ее фоне какими-то глупыми, что ли. А с Айратом они были на одной волне, могли говорить на любые темы. И он был влюблен в Нелли – все видели.

Нелли Аллаярова - выпускница Российской таможенной академии, после окончания учебы преподавала в другом столичном вузе.

МЕЧТАЛА О ДЕТЯХ

Правда, свадьба была очень скромной – около десятка человек. Жених, невеста, ее родители и две сестры, пара подружек с мужьями. Вот и все. О делах своего мужа Нелли никому особо не рассказывала. Это уже потом знакомые узнали, что Айрат в 2000-х сделал карьеру в структурах миллиардера Виктора Вексельберга (в разные годы Forbes включал бизнесмена в ТОП-5 самых богатых людей России, - Авт.), работал на высоких должностях в энергетических компаниях.

Для молодой жены Айрат купил ту самую квартиру на Лобачевского в престижных Раменках. В ней семья и жила вплоть до трагедии. Последние несколько лет Нелли преподавала на кафедре экономики Академии труда и социальных отношений, писала научные работы, выступала на конференциях. Со стороны казалось, что все у нее отлично – обеспеченный и любящий муж, хорошая работа. Но это была только внешняя картинка.

По словам подруги, Нелли с самых первых дней замужества мечтала завести детей, но ничего не получалось. Много раз ездила по врачам, а результата все не было. И в какой-то момент будто вся эта нереализованная материнская энергия была брошена на… кошку. Знакомые вспоминают, что Нелли постоянно ее фотографировала, завела питомице собственную страничку в соцсетях и даже в гости всегда ездила только с ней на руках, будто с маленьким ребенком.

Никто из знакомых до последнего времени даже не догадывался, что Нелли настолько увлечена эзотерикой.

ГОВОРИЛА, ЧТО МЕДИТИРУЕТ

- У Нелли всегда был скрытный характер, даже с родными были не самые близкие и доверительные отношения, - уточняет Екатерина.

Возможно поэтому никто из близких и не заметил, как Нелли увлеклась эзотерикой. Муж потом на допросах рассказывал, что началось все с невинных занятий йогой. Нелли говорила, что ей нужно помедитировать и закрывалась в комнате…

- В студенческие годы и позже она этой темой вообще не интересовалась, - уверенно говорит подруга.

Не исключено, что в эзотерике отчаявшаяся забеременеть женщина искала решение своей проблемы, искала «лечения». А потом ее унесло куда-то совсем не туда. Нелли начала ездить на семинары и фестивали целителей. Там со многими из них знакомилась. Один из «волшебников» мне рассказал, что Аллаярова водила их с «коллегами» в кафе и всячески старалась подружиться.

- У нас есть Дар, а у нее не было. Нелли очень хотела его получить, но просто так ничего не бывает, - умничает в беседе со мной один из этих так называемых кудесников, которые целыми днями готовы задвигать про чудесные энергии и утверждают, что лечат рак наложением рук…

По словам студентов, которые учились у Нелли Аллаяровой, в последнее время она прямо на парах могла внезапно заговорить о той самой эзотерике, рассказывала какие-то удивительные вещи, смысла которых никто из ребят толком не понимал. Осенью прошлого года она уволилась из вуза - якобы по состоянию здоровья.

В своей кошке Нелли души не чаяла, а когда питомица умерла, отвезла ее на кремацию.

УБИЙЦЫ С ОРИОНА

После гибели женщины тщательно изучили все ее переписки. В последнее время она обращалась за помощью сразу к нескольким «целителям». Среди них – «лечащий руками» Павел Лаврентьев; Илья Лавренов, который публикует у себя на страничке каляки-маляки, выдавая их за сатурнянский язык; некий «просветленный» Владимир Сомов; колдунья из Уфы по имени Эльвира…

Нелли почему-то была уверена, что эти люди способны ей помочь. Она жаловалась им на дикие головные боли, общий упадок сил и опухшее горло, из-за которого не может нормально дышать. Просила Владимира вмешаться, чтобы он приструнил своего ученика – якобы некий Александр насилует Нелли энергиями, которые добивают до Москвы из Перми. Чтобы избавиться от болей (настоящих или выдуманных – до сих пор загадка), женщина отправляла целителям деньги. Каждый день. Десятками тысяч. Все это она занимала у знакомых и сестер – уверяла, что это на лечение. Но лучше ей не становилось.

Конечно, видя состояние Нелли, все эти «целители» должны были отправить ее к настоящим специалистам, а они просто перенаправляли мучающуюся женщину друг другу, продолжая рассказывать сказки про «энергии света и любви», оздоровительные вибрации и коварных рептилоидов. Чем все это закончилось, мы теперь уже знаем.

Один из «целителей», получавший от Нелли деньги за «лечение», теперь у себя в соцсетях пишет, что ее убили… «представители Империи Ориона», которые «материализовались в квартире, где она находилась одна».

В обстоятельствах гибели продолжает разбираться Следственный комитет. По информации «КП», на данный момент у следствия осталась только одна версия случившегося – самоубийство. Остается только один важный вопрос: кто виноват в смерти Нелли?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Эту трагедию мог предотвратить психиатр»

- В здравом уме человек себе такие серьезные повреждения (по требованию закона СМИ не имеют право сообщать способ самоубийства и характер травм, - Авт.) не может, - говорит психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Людмила Кокоткина. – Такое может быть только в помрачнённом сознании, психозе. Человек не чувствовал боли, не контролировал, что с ним происходит, и скорее всего находился уже где-то в другой реальности. Другой вопрос, кто ее довел до такого состояния? Мы достоверно не знаем, как долго она увлекалась эзотерикой, каких «демонов» искала. Но все это очень опасно. Зачастую «эзотерическими знаниями» прикрываются циничные и аморальные люди, которые могут вытягивать из своих жертв деньги и внушать опасные идеи. Наиболее уязвимы люди со слабой психикой или врожденными психиатрическим заболеваниями. Но, конечно, точную причину случившегося может установить только следствие. Я же как психиатр могу сказать одно. Что такое эзотерика? Какие люди ею прикрываются? Если вам стало плохо, если вам нужна помощь – идите лечится к врачам. По телефону может быть только консультация, но не лечение. Лечение происходит только на приеме у врача, и препараты могут назначаться только при очном контакте специалиста с пациентом. Я уверена – обратись женщина вовремя за помощью к психиатру, такого бы не случилось.

