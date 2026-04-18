Зеленский нашел русский след в действиях психопата из Киева, расстрелявшего людей

«ПРОСРОЧКА» СДЕЛАЛ АКЦЕНТ НА «РУССКИЙ СЛЕД»

Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский не прошел мимо киевского стрелка-психопата, который застрелил вчера шестерых жителей украинской столицы и ранил более десяти киевлян и киевлянок.

- Известно, что стрелок поджег квартиру, прежде чем выйти на улицу с оружием. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долгое время жил в Донецкой области, родился в России, — заявил «просрочка», сделав акцент на «российском происхождении» стрелка, но забыв про то, что стрелок долгое время служил в ВСУ, а после 2022 года вернулся в украинскую армию.

- Сейчас выясняется все, что о нем известно, и почему он столько натворил. Нужно проверить каждую деталь. У следователей есть несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены, - заверил всех Зеленский.

И мы даже не сомневаемся в том, что будут искать все украинские спецслужбы – «связь с Москвой» этого психопата. Лучше бы «просрочка» озаботился тем, что, по данным ВОЗ, на Украине самая высокая среди населения, как минимум, европейских стран, доля людей с психическими отклонениями.

«КОАЛИЦИЮ ЖЕЛАЮЩИХ» ПРИДЕТСЯ ПЕРЕНАЗЫВАТЬ

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на специальной сессии Анталийского дипломатического форума, заявил, что придуманная в Европе для отправки войск на Украину «коалиция желающих» пытается создавать видимость решительности, но скоро превратится в «коалицию отжелавших».

- Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на «коалицию желающих казаться настоящими», «коалицию желающих казаться действительными», а у меня такое ощущение, что очень скоро это все превратится в «коалицию отжелавших», - заявил Лавров в ходе своего выступления.

Как отметил российский министр, национальные интересы европейских стран едва ли могут быть удовлетворены навязыванием реваншистской милитаризованной политики.

Кроме того, по мнению Сергея Викторовича, Зеленский продолжит врать про ремонт нефтепровода «Дружба», желая продолжения конфликта, а что касается его упреков России, то тема возобновления переговоров по Украине не является приоритетом номер один. Как заявил Лавров, Россия никому переговоры не навязывает, но от переговоров не отказывается.

ШТРАФЫ ДО 170 ТЫСЯЧ ГРИВЕН ИЛИ ТЮРЬМА ДО 5-ТИ ЛЕТ

Украинский Кабинет министров намерен ввести уголовную ответственность за выезд военнообязанных из Украины. Законопроект внесен в Верховную раду и значится в повестке дня украинского парламента, но пока еще находится на стадии ознакомления. За незаконное пересечение границы или попытку выезда во время военного или чрезвычайного положения нарушителям будет грозить штраф от 119 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 3-х лет.

Кроме того, предлагается ввести ответственность для призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение сроков пребывания за пределами Украины. В этом случае наказание подразумевает штраф от 34 до 51 тысячи гривен или лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что и новые меры вряд ли будут «иметь надлежащие карательное и превентивное влияния», и что количество случаев бегства из концлагеря «Украина» будет расти и далее.

ЕВРОПА ЗА УКРАИНЦЕВ МАЛОВАТО ПЛАТИТ!

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что Украина, выполняя функцию защиты Европы, обходится ей «очень дешево» и призвал просить больше денег.

- Мы обходимся, я имею в виду, как защитники для Европы, мы обходимся очень дешево, я уже об этом говорил. Украинская война для европейцев обходится очень дешево. Мы должны просить за то, что мы делаем, намного больше, - заявил этот холеный патентованный бандеровец, который родился и вырос в самом сердце Западной Украины, во Львове.

Железная логика украинской власти - чем дольше продлится конфликт и чем серьезнее он будет, тем больше денег можно будет получить от Запада. На самом деле именно этому принципу подчинена вся жизнь Украины, начиная с победы Евромайдана в 2014-м году. А что там осталось к нынешнему дню вдвое меньше жителей, чем было еще 10 лет назад, так это власть не волнует. Главное – чтобы деньги шли бесперебойно.

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук

ЧИСЛО УКРАИНЦЕВ, ЖИВУЩИХ В БЕЗВЫХОДНОЙ СИТУАЦИИ, РАСТЕТ

По данным последнего исследование социологов Cedos, 48% украинцев не имеют никакого плана на случай утраты жилья. Всего год назад таких было меньше 42%. При этом, наиболее уязвимая категория населения страны – внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Почти 70% из них вынуждены снимать жилье, купить свое они, в принципе, не в состоянии.

В настоящее время на Украине официально зарегистрированы почти 5 млн внутренне перемещенных лиц. И это те, кто стоит на учете и получает пособие – аж целых две тысячи гривен. И этим миллионам граждан нужно уложиться в две тысячи на аренду жилья, оплатить коммуналку и на что-то еще жить. А кроме них, около миллиона человек, минимум, не стали вставать на учет и являются неофициальными ВПЛ.

Зато последняя категория может попасть в жернова мобилизации лишь в том случае, если их ТЦКшники отловят на улице.

УКРАИНЦЕВ УЖЕ ДЕПОРТИРУЮТ ИЗ ЕВРОПЫ, НО ПОНЕМНОГУ

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что принудительная депортация украинских мужчин из Европы уже происходит. По его словам, это касается тех, кто нарушает закон в странах пребывания. Их уже высылают в Украину, где их прямо на границе встречает ТЦК.

- Такие случаи по депортации наших граждан мужского пола уже есть, даже без решения Мерца или Туска. Мужчины, нарушившие закон, принудительно депортируются, и уже такая практика есть, где их депортируют на границу Украины, на пункты перехода, где их встречает ТЦК и вручает им повестки, - рассказал Горбенко.

Правда, его слова уже опровергли, но лишь в той части, которая касается встречи ТЦКшниками. Поскольку на самом деле их встречают полицейские, а вот уже они передают «возвращенцев» в ТЦК.

Что совой о пень, что пнем о сову.

ЗАПАД ХОЧЕТ ПОСТАВИТЬ ВСЕХ В СТОЙЛО

Бежавший с Украины бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко заявил, что, по сути, Украина уже прекратила свое существование как государство.

- Нет независимости Украины, суверенитета, экономическое влияние Запада. У самой страны нет денег, она не добывает ничего. Нет как таковой армии, извините, рабов кинули на убой. Кто-то сдается, кто-то убегает, какая-то часть воюет. Это же ненормально. Просто уничтожено государство за 30 лет, - рассказал Телиженко и признался. - Я тоже хотел бы, чтобы Киев (русские) освободили быстрее.

Экс-дипломат считает, что для России противостояние с Западом имеет экзистенциальный характер.

- В случае проигрыша, вообще, всех поработит Запад, скажут: «Вот ваше стойло», - рассказал Телиженко о том, как он видит всю ситуацию.

Видимо, бандеровцев вариант со стойлом устраивает. Главное, чтобы хрючево в стойло насыпали вовремя и побольше.

ПРОТИВ ТЦК УКРАИНЦЫ ЗАПУСТИЛИ «ПОГОДНЫЕ КАНАЛЫ»

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Николай Герман рассказал РИА Новости, что в городах Украины действуют специальные «погодные» Telegram-каналы, организованные местными жителями, в которых люди передают друг другу информацию о местах облав ТЦК при помощи специальных кодовых слов. Делается это, чтобы люди могли обходить опасные районы и избегать насильственной мобилизации.

- Погодные каналы, то есть там погода по городу. И заходишь на эти каналы, смотришь, пишут: в том-то районе плохая погода, там дождь, там ливень, там гроза, там снег, там гололед. Ну, уже понимаешь, куда идти, как идти, жить как-то надо, на работу нужно ходить, — пояснил пленный и добавил, что украинские силовые органы «воюют» с такими каналами. - В каждом городе есть такие Telegram-каналы. Главное только их найти, потому что они тоже боятся, так как СБУ и все органы там сильно с ними воюют, поэтому сажают, штрафом не отделаешься.

Впрочем, если судить по его примеру, то «погодные» каналы помогают далеко не всегда, поскольку его самого ТЦКшники смогли поймать и мобилизовать. Зато он сумел воспользоваться другим шансом и сохранил себе жизнь, сдавшись в плен.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Трое неизвестных напали на людоловов в здании Яворовского РТЦК во Львовской области. На место прибыла полиция: двух участников нападения задержали, еще одного разыскивают.

- На Украине началась массовая блокировка счетов ухилянтов. Минюст Украины заблокировал уже 30 000 счетов мужчин, которые уклоняются от мобилизации.

- Президент Польши Кароль Навроцкий во время эфира на Kanal Zero, посвященного законам по борьбе с запрещенными веществами, выронил из кармана пакетик со снюсом, который тут же под смех зрителей подобрал ведущий программы.

