Мария Дробот: Материнства без отцовства не бывает

Мария Дробот

15 апреля на Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная «Партийная среда» - с участием члена президиума, секретарем ЦК КПРФ Марией Дробот. Разумеется, обсуждали мы в этой популярный программе (а она выходит у нас уже 5 лет) и задачи повышения рождаемости в стране. И нам вместе удалось обнаружить в этом деле новый поворот. Да не один!

…- Мария, скажите, а проблему демографии как решает Компартия? Я знаю, что у верного оруженосца Героя Труда Российской Федерации, Генерального секретаря родной Ленинской Коммунистической партии товарища Геннадия Андреевича Зюганова - Александра Ющенко (он же - пресс-секретарь КПРФ) - пополнение в семье. Потом - моя любимая Маша Прусакова - лидер Алтайских коммунистов - мне рассказывала о случае, произошедшем в ее партийной вотчине… Как один коммунист из другого региона влюбился в коммунистку из Алтайского края и перебрался к ней. И это - как победа коммунистической демократии.

- Александр, это же прекрасно, когда светлые чувства возникают у нашей молодежи, замечательно, когда рождаются дети.

Очень бы хотелось, чтобы государственная политика была социально ориентированная… Такая, которая в нашей программе, та, о чем говорят Зюганов, Афонин, Останина, Кашин…

Здесь все четко сказано, какие должны быть меры поддержки. Вы же понимаете, что те выплаты, которые производятся сейчас, ну, по рождению одного ребенка - они недостаточны… Вот многодетная семья, они получают выплаты по многодетности до тех пор, пока старший ребенок не достигнет 18 лет. А что, после этого они перестали быть многодетными?

- Когда у меня на программе была знаменитая Останина здесь, она меня всегда поправляла. Потому что ваш комитет называется…

- По защите отцовства, материнства и детства.

- Я говорю: «А почему «отцовства» на первом месте, Нина Александровна?» Она так на меня посмотрела удивленно и говорит: «А какое же материнство будет без отцовства?»

- Конечно. Мы же за традиционные ценности. Это очень важно – традиции, семья. И материнства без отцовства не бывает.

- И вы специально переименовали ваш комитет, да?

- На самом деле, зная историю, как формировался комитет… Знаете, что очень интересно? Вообще наш комитет - как структура, защищающая вот такую цельную семью, - единственная. У нас в Совете Федерации нет такого комитета.

- Можно, я тоже инициативу подам?

- Вы, наверное, хотели вступить в наш экспертный совет при комитете?

- Да, я вступаю в ваш экспертный совет. Можно туда, кроме отцовства и материнства, еще и дедушек, бабушек, а также прабабушек и прадедушек вставить в название комитета?

- Вы можете выступить с инициативой, как эксперт.

- А вы точно рассмотрите?

- Обязательно.

- А можете принять эту инициативу с Ниной Александровной? Скажете: Гамов предлагает вот таким образом название комитета сформулировать. Никто же не будет возражать, что оно такое длинное?

- Ну, мы вначале пишем «по защите семьи», а потом «вопросам отцовства, материнства и детства».

- С участием бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек.

- (смеется) Конечно!

