Операторы российских дронов сбросили мины перед украинскими бронемашинами

Минобороны России демонстрирует боевую работу подразделения саперов из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в Херсонской области.

Используя беспилотные летательные аппараты, наши воины поразили бронированную машину Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра сбросом мины с воздуха.

«Беспилотник сбросил взрывного устройства непосредственно перед движущейся машиной, что привело к ее уничтожению», - комментируют кадры в военном ведомстве.

На кадрах операторов БПЛА из состава группировки войск «Центр» можно увидеть, как наши воины используя тактику засад у дорог успешно выводят из строя технику ВСУ на Добропольском направлении.

Военнослужащие, применяя FPV-дроны, поражают танки, бронемашины и пикапы.

«Эффективная работа операторов FPV-дронов группировки «Центр» приводит к значительным потерям ВСУ в живой силе и технике, демонстрируя высокую эффективность беспилотных систем в современном конфликте: активная работа подразделений беспилотных систем способствует сокращению боевого потенциала противника и продвижению своих штурмовых групп», - отмечают в Объединенной группировке войск ВС РФ.

