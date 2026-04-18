В регионах России зафиксировали северное сияние на фоне магнитной бури

Ночное небо над Россией озарилось редким и завораживающим природным явлением - ярким северным сиянием. Оно вспыхнуло на фоне мощной магнитной бури, накрывшей планету.

Северное сияние окрасило небосвод в переливы зеленого, голубого и розового цветов. Световые сполохи прорезают темноту, складываясь в движущиеся волны и сияющие дуги, которые на несколько минут превращают ночной пейзаж в фантастическую картину.

Особенно ярко это явление наблюдалось в северных и северо-западных регионах страны. Жители Архангельска, Мурманска, Петрозаводска и даже Калининграда смогли увидеть, как небо буквально оживает.

18 апреля на Земле началась магнитная буря.По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, возмущение геомагнитного поля связано с воздействием потока быстрого солнечного ветра, который сформировался в области корональной дыры на Солнце.

Ученые предупреждают, что нестабильная геомагнитная обстановка может сохраняться в течение нескольких дней. Общая продолжительность периода возмущений может составить от 5 до 7 суток. Острая фаза продлится первые 1-2 дня.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев в интервью KP.RU отметил, что северное сияние уже фиксировалось ранее при прохождении корональных дыр. Он уточнил, что однако видимость этого явления будет зависеть от времени пика геомагнитной активности и условий освещенности неба.