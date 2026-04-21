Елизавета II: «Когда меня спросили: «А что вы, собственно говоря, делаете?», я не знала, что ответить»

Исполняется 100 лет со дня рождения королевы Британии Елизаветы II. Фото: i-Images / Pool/ i-Images Picture Agency/Global Look Press

ТРИ ТОННЫ ИГРУШЕК И 20 ПОПУГАЕВ

В три года Елизавета впервые попала на обложку журнала Time. Посвященная ей статья в номере за 29 апреля 1929 года начиналась словами: «Если бы смерть внезапно настигла троих мужчин — Георга V, принца Уэльского Эдуарда и герцога Йоркского — Англия обрела бы еще одну Елизавету, королеву-девственницу!» (Напомним, так называли - кажется, безосновательно - Елизавету I, правившую Британией с 1558 по 1603 год). Сообщалось, что дядя девочки, принц Уэльский, постоянно подшучивает над нею, с опережением называя ее королевой. И что она живет нормальной принцессиной жизнью: «Во время своего путешествия по Австралии родители были вынуждены принять и привезти домой «для малышки Бетти» не менее трех тонн игрушек и ровно 20 прекрасных кричащих попугаев».

Принцессе Елизавете 1 год. Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Родители Елизаветы отделали ее детскую комнату желтым, и саму девочку одевали в желтое. Когда об этом стало известно публике, цвет стал невероятно модным. Корреспондент Time писал: «Для проверки я зашел в знаменитый универмаг Г. Гордона Селфриджа, «первый в Лондоне», и спросил продавщицу в отделе детских товаров о желтом. Она ответила: «Если два года назад кто-то хотел купить желтые вещи для ребенка, нам приходилось заказывать их специально. Тогда в моде были розовый, голубой и белый. А сейчас почти каждая мама хочет купить маленькое желтое платьице или бледно-желтую шапочку, как у принцессы Елизаветы».

Так в три года она стала законодательницей мод. А быть законодательницей в других смыслах ей, в общем-то, особо не приходилось. Она царствовала, но не правила. Елизавета, - как и вся королевская семья - просто существовала в качестве любимой игрушки британцев, очаровательного рудимента. Про нее активно читали, на нее смотрели в хронике и в игровых фильмах (а ее изображали во множестве картин и сериалов, от «Голого пистолета» и «2012» до «Королевы» и «Короны»), к ней относились с нежностью. В год ее 95-летия, то есть в 2021-м, 78 процентов британцев высказались за то, что монархию непременно нужно сохранить. И действительно, предлагать ее ликвидировать - все равно, что требовать снести за ненадобностью Стоунхендж.

Платья юной принцессы Елизаветы Фото: REUTERS.

Елизавета-Александра-Мария Виндзор провела на троне 70 лет и 214 дней - больше, чем любой другой британский монарх в истории (а вообще среди монархов это второе место после Людовика XIV - тот правил Францией 72 года с хвостиком). Но ее биограф Мария Эртон писала: «На одном из приемов какая-то великосветская гостья прямо поинтересовалась: «Что вы делаете?» Позже Елизавета призналась в семейном кругу: «Я не знала, что ответить». Формально она была главнокомандующей Британскими вооруженными силами и главой англиканской церкви. А еще - главой Австралии, Новой Зеландии, Канады, Ямайки и еще многих государств поменьше (до 1961 года была еще и королевой Южной Африки). Могла по собственной воле без объяснения причин объявить войну любому государству. Могла взять и просто так распустить парламент (хочу другой!) Могла отклонить любой принятый парламентом законопроект. Но войн Елизавета не объявляла и законов не отклоняла, зато наградила множество британцев титулами - в стране сейчас великое изобилие рыцарей и кавалерственных дам.

Принцесса Елизавета с семьей. Фото: IMAGO/United Archives / WHA/Global Look Press

ЖЕНА ПРИНЦА ДАТСКОГО (И ГРЕЧЕСКОГО)

Она стала королевой 6 февраля 1952 года, в день, когда ее отец, король Георг VI, которого широкая публика знает по борьбе с заиканием в фильме «Король говорит!», умер от тромбоза. И у нее были проблемы даже с тем, чтобы обеспечить нормальный статус мужу.

В 1947 году она по любви вышла замуж за принца Филиппа Греческого и Датского, он же Филипп Маунтбеттен. Свадьбу старались сделать максимально скромной (послевоенное время, Британия жила бедно). Среди подарков были сто пар нейлоновых чулок, а Махатма Ганди прислал кусок ткани, сотканный собственноручно; по легенде, бабушка королевы сочла подарок неприличным, подумав, что это набедренная повязка. (Впрочем, то, что сейчас хранится в королевской коллекции, по виду больше напоминает оренбургский пуховый платок, а в аннотации на сайте утверждается, что это шаль, сотканная по просьбе Ганди пенджабской девочкой).

Елизавета II и принц Филипп. Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Жизнь Елизавета с Филиппом старались вести максимально обычную. Но когда у них начали появляться дети, выяснилось, что Филипп - единственный мужчина в Британии, который не может дать сыновьям и дочерям свою фамилию. То есть он предлагал (была бы династия Маунтбеттенов), но от этого варианта все пришли в ужас, и Уинстон Черчилль лично убедил Елизавету: ее дети должны оставаться Виндзорами. «А я получаюсь просто чертова амеба!» - в бешенстве сказал тогда Филипп. Лишь в 1960 году королева смогла добиться, чтобы дети носили двойную фамилию Маунтбеттен-Виндзор. И лишь на шестом году правления обеспечила супругу звание принца Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (а до того он, как дурак, звался просто герцогом Эдинбургским и, говорят, очень из-за этого переживал).

Если без шуток, он действительно переживал: мужу, тем более профессиональному военному, трудно быть настолько в тени жены. Еще когда Елизавета и Филипп были помолвлены, Георг V сказал: «Интересно, знает ли он, на что он идет? Ведь Лилибет станет королевой, а он - ее супругом, и это гораздо труднее, чем быть королем. Но я думаю, что он подходит для этой работы». А сам Филипп перед свадьбой говорил: «Либо я очень храбр, либо непроходимо глуп!» Говорят, когда Елизавета стала главой государства, и он понял, что их идиллической семейной жизни пришел конец, на нем лица не было: он чуть ли не задыхался («Как будто весь мир обрушился на его голову. Мне никогда никого не было так жалко» - говорил его друг и персональный секретарь Майкл Паркер, увидевший его в эту секунду). Но он действительно подошел для этой работы, и они с Елизаветой прожили в счастливом браке 73 с лишним года (он умер в 2021-м, в возрасте 99 лет).

Елизавета II во время коронации. Фото: KEYSTONE Pictures USA/Global Look Press

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, МИСТЕР БОНД»

Ее жизнь вовсе не была простой. Ежедневно Елизавета II должна была знакомиться с целой горой документов (включая разведданные). Постоянно произносить речи (у нее была отличная память, но вот тексты она запоминать не могла и была вынуждена все читать по бумажке). Везде и всюду соблюдать этикет. Одеваться не так, как хочется, а как положено. Например, она всегда носила однотонные пальто ярких цветов, чтобы выделяться в толпе: каждый британец должен был замечать свою королеву и потом с гордостью говорить «Я видел Ее Величество!» (Ей приписывали фразу: «Я никогда не смогу носить бежевый, потому что тогда меня никто не узнает»). Всегда носить шляпку - не потому, что она их любила, а потому, что сколько-то веков назад считалось, что женщине неприлично появляться на публике простоволосой. Надевать юбки с утяжелителями, чтобы ветер не смог их задрать. Визиты, приемы, общение с теми, с кем общаться не хочется... Сигналы помощникам она передавала при помощи сумочки: когда королева с кем-то разговаривала и вдруг перекладывала сумочку из руки в руку - это был знак, что она утомилась, и помощник должен вежливо отдалить от нее собеседника. Так, чтобы он ничего не понял и ни в коем случае не расстроился.

Шляпки Елизаветы II Фото: REUTERS.

Яркие пальто из гардероба Елизаветы II Фото: REUTERS.

Елизавета II должна была ходить в ярких пальто по этикету, сумочка служила сигналом. Фото: i-Images / Pool/Global Look Press

Экстравагантностей она себе не позволяла. Ну, вот разве что в мини-фильме, открывавшем Олимпийские игры в Лондоне, снялась с Дэниелом Крейгом, изображавшим Джеймса Бонда. Продюсеры, направляя официальный запрос в Букингемский дворец, были уверены, что получат отказ и были потрясены, когда Елизавета согласилась. Но по ее просьбе все держалось в тотальном секрете - о том, что она появится в фильме, не знал ни один член королевской семьи, за исключением ее супруга. (Принц Уильям увидел этот фильм вместе со всеми во время церемонии и потом признавался, что в этот момент у него вырвалось неприличное слово). Но в сценарий Елизавета внесла свои правки: она должна была сказать агенту 007 «Добрый вечер, Джеймс», а сказала «Добрый вечер, мистер Бонд». Называть его Джеймсом показалось ей слишком фамильярным.