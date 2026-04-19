Валя Карнавал рассталась с парнем-бизнесменом и весело проводит время со своим бывшим — Егором Кридом

Блогера Валя Карнавал. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА

Рэпер Егор Крид вот уже много лет является крашем миллионов фанаток, однако его личная жизнь для широкой публики — тайна за семью печатями. Некоторые из его возлюбленных поклонникам все же известны, вот только не всегда бывшие отзываются о нем хорошо. Одной из тех, кто была недовольна модным рэпером в роли парня, является популярный блогер Валя Карнавал. Возлюбленные расстались со скандалом, но спустя годы, кажется, помирились. Некоторые пользователи Сети и вовсе заподозрили их в новом романе.

Началось все с того, что Крид во время своего недавнего стрима, то есть прямого эфира, записал видеосообщение Вале. В нем рэпер попросил Карнавал снять ролик под его новую песню. Блогер не отказала и выложила ролик под трек своего бывшего. Видео собрало свыше 7 миллионов просмотров и более 500 тысяч лайков. В ответ Егор его репостнул и написал в комментариях «красотка».

А недавно Крид якобы случайно выложил в сеть совместные фото с Валей, сделанные еще в январе в Дубае. На кадрах бывшие возлюбленные мило проводят время вместе. Все это происходит на фоне того, что Валя перестала появляться на людях со своим парнем, бизнесменом Аргишти Эвояном. Долгое время она скрывала с ним отношения, хотя возлюбленных часто замечали вместе. В конце прошлого года Валя выложила первое совместное видео с ним, вскоре после этого она перестала делиться фотографиями своих дорогих подарков и бесконечных букетов цветов. Более того, уже в январе она проводила время вместе с Кридом, так что у поклонников начали закрадываться мысли о расставании Карнавал и Эвояна. Позднее эту новость подтвердила и сама Валя, выложив видео с подругами, подписав: «Эти четверо надавали друг другу советов и все расстались».

Роман Егора и Вали длился восемь месяцев и начался на съемках клипа Крида, куда тот позвал Карнавал. Как рассказывала девушка, у них была безумная любовь, но помешал им знак свыше. Дубликат ключей от квартиры, которые Егор дал Вале, не подошел к замку. «Я говорю ему: «Даже мой ключ не подходит к твоей двери». Я зашла в зал и сообщила, что мы расстаемся. Мы не вовремя встретились. Я была слишком маленькой», — говорила в интервью Карнавал.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Хит 90-х Татьяны Булановой «Мой ненаглядный» превратили в рок-боевик