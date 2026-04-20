Ельцин поддержал лидера ЛДП СССР Жириновского в самом начале становления: «Он вбирал и направлял протестную энергию, чтобы она не стала разрушительной»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (справа) спорит с заместителем председателя Моссовета Сергеем Станкевичем (слева) на фестивале независимой прессы в Парке Горького. 11 мая 1991 года. Москва. Фото: Предоставлено "КП".

«ПРОШУ ВСТРЕТИТЬСЯ И ОБСУДИТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ У ЭТОЙ ПАРТИИ ПРОБЛЕМЫ»

…- Сергей Борисович, здравствуйте. Это биограф Станкевича - Гамов.

- Приветствую, Александр.

- Да я сейчас ознакомился с документами, которые удалось нам с вами вместе раздобыть в архивах… И вот увидел новую страницу в судьбе своего подзащитного Сергея Станкевича.

- Подопечного.

- Поправка – подопечного. Хотя, кто из нас у кого подопечный, это еще надо разобраться.

Так вот, я пришел к выводу, что это Борис Николаевич Ельцин и Сергей Борисович Станкевич привели Владимира Вольфовича Жириновского в большую политику, судя по этим документам. Я правильно понял?

- Ну, это будет существенное преувеличение. Дело в том, что Ельцин и Жириновский познакомились в ходе первых президентских выборов в России. Это было в июне 1991 года. Тогда они состоялись в связи с референдумом, который был в марте 1991-го и который ввел пост президента в России. Граждане проголосовали «за», и тогда прошли первые первые президентские выборы.

В них участвовало шесть кандидатов, в том числе, Ельцин и Жириновский.

И неожиданно для всех, абсолютно сенсационно, никому до тех пор неизвестный Владимир Жириновский занял третье место.

- На первом был Ельцин, на втором - экс-премьер-министр СССР Николай Рыжков.

- Да. Ельцин набрал 57% голосов, а 8% - Жириновский. И все о нем узнали, все о нем заговорили.

А дальше появился этот документ, который вы упомянули…

- Документ уникальный. Он появился буквально за несколько дней до путча ГКЧП. Есть смысл привести его полностью…

* * *

ПИСЬМО ЛИДЕРА ЛДП СССР

Президенту РСФСР

ЕЛЬЦИНУ Б.Н.

Уважаемый Борис Николаевич!

Прошу поверить, что обращаюсь к Вам не с целью показать себя униженным и оскорбленным Вашей победой на выборах, а с целью объяснения политика с политиком.

Есть силы, которые, используя наши политические противоречия, умышленно игнорируют нашу партию, как общепризнанное политическое движение. Фактов тому множество. Основной факт такого игнорирования со стороны Моссовета и мэра г. Москвы заключается в том, что они упорно не желают замечать наши письма и обращения по факту отсутствия у партии отдельного помещения.

Прошу Вас назначить мне встречу с Вами.

Уважаемый Борис Николаевич!

Какими бы ни были наши политические разногласия и взгляды на те или иные вопросы, проблемы, я - Председатель Либерально-демократической партии Советского Союза, прошу Вас оказать содействие в скорейшем получении здания под офис для нормального функционирования руководящих органов партии и нормального приема посетителей. Полагаю, что Вы окажете нам помощь и содействие как здравомыслящий человек, политик, государственный деятель.

Заранее благодарен,

Председатель ЛДП CCCP В. Жириновский.

* * *

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

С.Б. Станкевичу.

Прошу встретиться и обсудить имеющиеся у этой партии проблемы.

Б. Ельцин.

" 13 " августа 1991 года.

Фото: yeltsin.ru

«ОН ПОМОГ УВЕСТИ НОВУЮ РОССИЮ ОТ КРАСНОГО РЕВАНША»

- А какой все-таки у вас с Ельциным был план? Какие надежды вы там у себя в Кремле возлагали на Жириновского?

- Главным было - и это содержалось в устных рекомендациях Бориса Николаевича - установить постоянный контакт. Обязательно. Потому что как бы партия набирает популярность и контакт обязательно необходим. А, кроме того, мы еще, рассуждая об этом, что видели?

- С Ельциным рассуждали?

- Да, да, в беседе с ним. И это уже от меня исходило, как от политолога, что в стране неизбежно будет по ходу реформ нарастать социальный протест и очень важно, в какую сторону он пойдет. И важно было, чтобы он не пошел в сторону красного реванша, а чтобы этот протест носил иной характер.

- Либерально-демократический?

- Да. И чтобы у этого протеста был иной лидер. И в этом смысле уже как бы с моей стороны была такая оценка, что вот этот человек и его партия перспективны, потому что они могут гарантировать необходимую стабильность рождающемуся новому государству.

- То есть, у большевиков, у красных, отнял голоса ваш подопечный, Жириновский? Ваш с Ельциным подопечный.

- Ну, даже не то что голоса, а он вбирал в себя протестную энергию, вот эту протестную массу, которая неизбежно должна была появиться. И чтобы она не обратилась в разрушительную какую-нибудь стихию очередной бессмысленной революции. И в этом смысле да, история вот такой выбор сделала, можно сказать, в пользу Жириновского и он эту роль блестяще, на мой взгляд, исполнил.

- В пользу Жириновского, Станкевича и Ельцина, скажем так.

- В пользу новой российской государственности, которая тогда формировалась.

- А вы говорите преувеличением Гамов занимается, биограф Станкевича. Вот вы сказали, что вам поручил президент установить контакт. И насколько он был тесный, постоянный, регулярный и как вы контактировали с Жириновским?

- Ну, мы время от времени, естественно, пересекались, поскольку я был на всех важных партийных каких-то форумах и мероприятиях.

- Жириновского?

- Всех значимых партий, в том числе, и его, конечно. И да, мы общались, обсуждали, но, как правило, это вовсе не было какими-то такими благостными джентльменскими беседами. Это порой были такие довольно жесткие полемические столкновения. Есть там один снимок 1991 года, когда мы очень живо на глазах у публики спорили (см. фото)

- А на почве чего вы сталкивались с Владимиром Вольфовичем?

- Ну, вот как раз - насчет путей формирования этой самой обновленной российской государственности, и он достаточно радикальные по этому поводу взгляды выражал. С одной стороны, он был жестким оппонентом Компартии, а с другой - вполне так нелицеприятно атаковал и действующую власть.

Так что у нас вот в публичной сфере, в межпартийной какой-то борьбе достаточно резкие бывали стычки. Ну, в классическом стиле Жириновского, он регулярно предлагал меня «расстрелять» или там в Сибирь отправить. Но - не публично - у нас достаточно уважительные и доверительные были отношения.

- Он меня из «Комсомолки» тоже несколько раз «увольнял» таким же образом…

«Я НЕ БЫЛ ЗАСЛАН К ЖИРИНОВСКОМУ»

- А Жириновский знал, что Станкевич к нему заслан?

- Александр, что значит - заслан? Я официальное лицо. Я же не вступал в его партию, чтобы изнутри как-то влиять. Нет, я в качестве официального лица и представителя государства с ним взаимодействовал. Так и должно действовать государство.

- А вы, может быть, сидели где-то в ресторанчике, выпивали, или на публике, или как? Он мог вам позвонить и сказать – Сереж, это Жириновский, вот хотел посоветоваться…

- Мы были на «вы», подчеркнуто. Это все-таки государственные взаимоотношения. Да, позвонить мог, конечно. И он, конечно бы, звонил в секретариат и там немедленно меня соединяли. Да, он был в списке А, то есть, в списке, кого надо было обязательно соединять.

- С вами?

- Да.

- И большой был список А у Станкевича?

- Нет. Там порядка 12-15 фамилий, не больше.

- Жириновский первым стоял или Зюганов?

- Не помню. Но они были, да, там.

- И вас соединяли. А по поводу чего он мог позвонить?

- Как правило, какие-то съезды важные, там нужно дать помещение, обеспечить безопасность. Пригласить куда-то. Пожаловаться на каких-то губернаторов.

- Например?

- Ну, в регионах были все время какие-то противоречия между губернаторами и местными партийными активистами.

- А можете какую-то конкретику вспомнить?

- Ну, в первую очередь, у него основная поддержка такая наиболее доминирующая была на Дальнем Востоке, вот начиная от Владивостока и дальше к столице. Чем ближе к столице, тем уровень популярности падал. А вот от Дальнего Востока,- Урал и вот еще немножко Поволжье – это у него была основная база поддержки.

С Жириновским 30 ноя 2015 года

«ЕЛЬЦИН ЗНАЛ, ЧТО ЖИРИНОВСКИЙ ИДЕТ НА МОСКВУ»

- А вы Ельцину периодически докладывали, что Жириновский идет на Москву?

- Я докладывал постоянно ситуацию с партиями и движениями в России, с ростом их популярности, с их лозунгами, да, обзор регулярно ситуации с партийными движениями в стране предоставлял ему и там по рассылке еще ключевым фигурам.

- И что вы о Жириновском Ельцину докладывали?

- Что вот эта идея о том, что он концентрирует на себе протест и адресует самые важные какие-то сюжеты руководству, эта идея полностью себя оправдывает, она работает.

- То есть, не зря Станкевич с Ельциным поддержали Жириновского?

- Ну, опять-таки, поддержали – это будет несколько двусмысленно звучать. Мы считали его правильным оппонентом. Системным оппонентом, вот так я скажу. То есть, ведь задача была действительно концентрировать и направлять протест, не разрушая системы. В отличие от большевиков, которые хотели свергнуть и установить некую диктатуру, традиционно, Жириновский концентрировал протест, продвигал его, не разрушая системы.

- Понятно. Скажите, а Ельцину за что доставалось от Жириновского тогда?

- Ну, вот тут же тема приватизации возникла, она была в центре всех партийных дискуссий тогда. Тема приватизации и тема Конституции. Тогда вокруг Конституции была борьба, которая вот в 1993 году вылилась в трехдневную гражданскую войну в Москве.

- Октябрь 1993 года.

- Да. И вот как раз по этим поводам, да, у него была довольно такая резкая позиция. Он, кстати, требовал даже больше жесткости от Бориса Николаевича…

«А СТАНКЕВИЧА ДАЖЕ НЕ НАГРАДИЛИ…»

- Ну, Сергей Борисович, вы меня прямо удивили - такие тайны раскрыли сейчас… Оказывается, благодаря Станкевичу и Жириновскому политические события в России «послушно» пошли по тому руслу, которое определили, не знаю, оборудовали Кремль и Ельцин?

- Нет, Александр, это опять-таки слишком сильное преувеличение. Это не было какой-то коварной интригой. Это была естественная такая политологическая стратегия и она, конечно, себя оправдала.

- Ну, и что это дало России в конечном итоге? Я имею в виду вот это явление, как Жириновский и ЛДП СССР, который обращался к президенту РСФСР?

- Я считаю, что новой российской зарождавшейся государственности это придало очень важную и необходимую дополнительную устойчивость в наиболее критичные такие моменты, когда все могло обрушиться и сорваться несколько раз. И в 1993 году, и в 1996-м. Во все эти моменты дополнительная устойчивость такая, страхующая именно государство от обрушения, создавалась благодаря Жириновскому и тому, как он проводил свою политическую линию.

- Скажите, может быть, вас, Станкевича с Жириновским, за это наградили?

- Нет, нет. Ну, Владимир Вольфович не был как бы обделен государственным вниманием… Но, правда, уже на более поздних этапах. Государство его вполне оценило.

- А Станкевич?

- Ну, а я, как всякий скромный герой, доволен тем, что… как это? Мы же с вами из того поколения, которое пело «жила бы страна родная и нету других забот». Раньше думай о Родине, а потом о себе.

- Ну, может, какая-то похвальная грамота, похвальный лист из Кремля? Вам не выдали за это?

- Нет. Нет.

* * *

- Ясно. Ну что, по-моему, очень хороший разговор, Сергей Борисович.

- Да. Будем ждать исторической оценки.

- А вы думаете, она еще не прозвучала?

- Думаю, что нет. Главная историческая оценка еще впереди…

- Понял. Спасибо вам огромное.

