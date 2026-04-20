Воду на Марсе нашел нейтронный генератор, сделанный в Дубне

Марс уже 15 лет исследует российский прибор, сделанный в подмосковной Дубне. Он установлен на американском марсоходе Curiosity, запущенном в 2011 году, это проект «Роскосмоса» по соглашению с NASA.

- Все, что человечество узнало о Марсе - о наличии воды, рельефе, - стало возможным в том числе благодаря ключевому элементу марсохода. Это нейтронный генератор, созданный в Дубне, - напомнил академик РАН Григорий Трубников, директор Объединенного института ядерных исследований. - Именно с его помощью подтвердили наличие воды на Марсе и до сих пор продолжается съемка поверхности планеты.

Российские энтузиасты космоса немного приуныли, наблюдая, как США и Китай готовятся к высадке экипажа на Луне в 2028 и 2030 годах соответственно. А как же мы? Ответ Дениса Кутового, заместителя директора департамента космических систем государственной корпорации «Роскосмос», достаточно оптимистичен:

- Одна из главных задач космонавтики в целом и российской космической отрасли в частности - это экспансия человека в космос. Эту экспансию нужно осуществлять поэтапно. Сейчас мы перешли от исследования околоземной орбиты к ее освоению. Какой следующий шаг? Конечно же, Луна, ближайшее к нашей планете небесное тело. Ее иногда еще называют седьмым континентом Земли. Но для понимания масштаба задачи приведу несколько цифр. Орбита МКС, где сейчас работают наши космонавты, находится на расстоянии 400 км от поверхности Земли. А расстояние до Луны - 400 000 километров, то есть в тысячу раз дальше. Это требует совершенно других подходов.

