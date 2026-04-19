С таким злом, как эти дуры, и бьются на передовой

Гуляя по заснеженному Подмосковью, я фотографировала сугробы. И вижу: пестрые перья, связанные пучком. Они висели на веревке у тропинки. А поодаль на веревке - сверкающее на солнце ведро. На кормушку не похоже, на силки тоже. Ведро оказалось полным снега (видимо, давно висит). Я перевернула его, снег высыпался, а за ним… фото улыбающегося мужчины в военной форме. А на дне ведра примерз убитый белый кролик с остекленевшими глазами и оскаленной пастью.

Вот так, с убитым кроликом на дне ведра, в зимнем подмосковном лесу кто-то гадал на смерть мужа- военного.

Я поспешила оттуда, зимние пейзажи сразу потеряли былую сказочность. Но находку я сфотографировала и отправила знакомой, сведущей в подобных делах.

- Это ритуалили. Возможно, делали отворот, - объяснила она. - Но больше похоже на порчу, так делают «став на смерть». Кролик в черной магии символизирует жертву. А перья дикой птицы - это часть ритуала. Часто за подобное берутся недалекие дамочки, начитавшись рецептов в интернете, а потом удивляются, когда у них вскоре обнаруживают рак или дети начинают пить и наркоманить…

Но тот, кто верит в нечистую силу, априори должен признавать и Бога. Ведь если есть бесы, которым он служит, то есть и Тот, кто противостоит им. А значит, обратка будет. Непременно и многократно.

Другое дело, что сейчас немало психически нездоровых людей. Вот он, признак нестабильных времен.

- Человек, который заключил подобную сделку, продает свою душу дьяволу. Отныне он только оболочка человека, в которой поселяются алчные сущности, бесы. Это в обычном мире можно убить человека и не понести наказания. В потустороннем «система правосудия» работает куда как неотвратимее, и заказчица получает сполна, - говорит моя знакомая.

Если немного возвыситься над этими дурами и загубленными ими несчастными кроликами, то вот она - война темных и светлых сил, добра и зла, Господа с дьяволом. И борьба нешуточная. И тогда бабищи эти глупые - совсем не мелочи. Они где-то там, в одном лагере с сожженной Одессой, Зеленским, списками Эпштейна и прочим злом, которому сейчас противостоит вся Россия. А в лице России - тот самый опостылевший муж, на которого она наводит порчу, надеясь получить миллионы за его жизнь.

Который защищает в том числе и ее - дуру, бегающую с перьями и заклинаниями.

