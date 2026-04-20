Страшная исповедь гадалок о клиентках-убийцах: «Сделайте так, чтобы он с СВО не вернулся»

«Черные вдовы» заказывают гадалкам смертельную порчу на мужей-бойцов.

В неспокойные времена логика уступает суевериям: спрос на осиновые колья вырос в 4 раза, а гадалки получают в 5 раз больше психологов. Есть запросы, от которых стынет кровь даже у тех, кто с нечистой сталкивается чаще, чем мы в метро спускаемся. Например, навести порчу на мужа, воюющего на СВО. Зачем? Ради миллионных выплат за его гибель и новой жизни с любовником.

«КП» узнала, сколько стоят слезы будущей вдовы.

БАН ВЕДУНЬИ

«Черные вдовы» - страшное явление нашего времени. Мы уже писали о тех, кто обманом женит на себе мужиков и отправляет их на СВО, забирая все выплаты от государства, а потом еще и немаленькое довольствие. К счастью, таких бездушных женщин единицы. Но оказалось, что есть и «женушки», которые буквально отправляют своих мужиков на убой и потом призывают темные силы.

«Гадалка Валерия написала о том, что к ней обращались жены бойцов СВО - узнать, жив ли муж, - рассказала член СПЧ Марина Ахмедова. - Но скоро заметила, что некоторые (их немного) женщины расстраиваются, когда она говорит: «Жив. Ждите». И тогда некоторые из них стали просить Валерию сделать мужу... порчу на смерть!» Ведунья отправляет таких «клиенток» в бан - бойцы пользуются уважением у представителей магической индустрии.

Сама Ахмедова посоветовала экстрасенсам призывать к решению вопроса таких женщин полицию.

ЖДИ БУМЕРАНГА

Мы изучили полицейские сводки. Сообщений, что за просьбу навести порчу на мужа - бойца СВО кто-то арестован, там нет. Надеемся, пока. Потому что сразу несколько медиумов «КП» подтвердили - такие запросы есть!

- Это бывает у кого-то, но очень редко, - рассказала архангельская экстрасенс Анна Печуева. - В основном женщины приходят, чтобы защитить.

- Дорого это?

- Я за такое денег не беру. Помогаю чем могу. Недавно прибегала бабушка - внук ушел со связи, три дня не отвечает. Я проводила ритуалы обережные, успокаивала женщину, уверяя, что ее внук жив. Так и оказалось. Он позвонил и рассказал, что они попали в засаду и еле выбрались.

- А кто приходит порчу наводить?

- Бывшие жены, тещи. В семье иногда такие дела творятся, такая ненависть порой - вот и хотят зла зятю. Ну и выгоды для себя - чтобы денег получить за его гибель. Человек еще жив, а люди уже делят его гробовые.

Анна показывает переписку с одной из таких «жен». Дама пишет: «Можете отправить моего мужа на тот свет?»

- И что ответили?

- Конечно, отказала. Кто я такая, чтобы решать, кому умирать? Не представляю ситуацию, в которой на такое соглашаются. Если только... на маньяка-педофила.

- Не все ваши коллеги по цеху столь принципиальные?

- Практики, которые недостаточно зарабатывают, бывает, берутся за любую работу. Но хвалиться подобным не будет никто. Они знают, как их примут. Такие нам не коллеги.

- Сколько наведение порчи стоит?

- Не знаю, но думаю, от 200 000 рублей. Это сложная подготовка и работа. Надо провести множество обрядов. Отвести бумеранг - все возвращается, в том числе и на того человека, кто наводит порчу… Тяжелый заказ.

Большинство жен молятся, чтобы их муж вернулся домой живым, но есть те, кто ворожит - свернул бы он шею...

ПСИХОЛОГ В ДЕЛЕ

Медиум из Москвы Анна Ильина, по образованию клинический психолог, рассказала, что за два года к ней с подобными запросами обращались трижды.

- Полтора года назад одна моя постоянная клиентка вдруг заявляет: «Наведи порчу на мужа, он на СВО». Он у нее тяжелый пассажир, и запрещенными веществами увлекался, и семьянином хорошим его не назвать, и мама его невестку пилит. А так она будет вдовой погибшего героя, с крупной суммой и соцпакетом.

- Вы согласились?

- Я ее отговорила - помогло мое образование. Я ее запугала, сказала, что за такие действия пострадают ее дети, а в будущем и внуки. Они же его род, его продолжение. И порчу просто так не уберешь.

- А это правда?

- Чистая! Помогло. Она отказалась. Муж ее жив и скоро вернется домой.

- А другие две кто?

- Одна женщина очень взрослая, жила с бывшим мужем в одной квартире. «Давай, говорит, его на СВО отправим - не вернется, то и Бог с ним». Я предложила другой вариант: открыть ему дороги к другим женщинам, а к ней закрыть. В итоге он женился и переехал. А третий раз дама «с улицы» обратилась.

- И где она вас нашла?

- Я в Сети в одной бесплатной группе по розыску пропавших без вести иногда комментирую. И там мне в личку написали: можно ли навести порчу на летальный исход? Я резко отказала. А теперь жалею. Надо было тоже ее запугать, чтобы желание такое отпало на корню. Ведь она пойдет к другой, а та вдруг согласится?

Не всегда уговоры и угрозы помогают. Для таких есть инструмент - космические суммы.

- Такое точно сработает! - уверена психолог-экстрасенс. - Они жадные, ради денег на это идут. И своих кровных лишиться не захотят.

- Может, лучше все же в полицию сообщать?

- Согласна. И если увижу, что человек одержим идеей и пойдет до конца, то, возможно, сообщу куда следует. У меня лично до такого не доходило. Опять же помогает психологическое образование. Я знаю, как заставить человека отказаться от этой идеи.

Массового нашествия «черных вдов» все-таки, к счастью, нет. А те единицы, которые пытаются заказать смерть мужа через магический канал, натыкаются либо на отказ, либо на космические ценники.

Эзотерикам спасибо за принципиальность. А «черным вдовам» и осиновый кол не поможет. Пусть с ними работают другие специалисты - те, что в погонах и с Уголовным кодексом. В конце концов магия - это бизнес. А за попытку заказать убийство, пусть и через свечи и заговоры, отвечают не кармой, а статьей.

И вот у нее бумеранг самый настоящий - огромные сроки.

