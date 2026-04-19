Общество19 апреля 2026 22:00

Полку Героев прибыло: Золотую Звезду получил бывший 1-й заместитель главреда «Комсомолки»

Президент присвоил Виталию Игнатенко звание Героя Труда России
Игорь ЯКУНИН
19 апреля гендиректору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко исполнилось 85 лет. Президент Путин присвоил Виталию Никитичу звание Героя Труда России. В указе отмечается, что он награжден «за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства». Уроженец Сочи и выпускник журфака МГУ, с 1960-го он 15 лет проработал в «Комсомолке», где от стажера дорос до 1-го заместителя главного редактора. Позже руководил пресс-службой Президента СССР и главным информагентством страны ТАСС.

От всего «комсомольского» сердца поздравляем Виталия Никитича с заслуженной наградой!