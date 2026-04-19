Полку Героев прибыло: Золотую Звезду получил бывший 1-й заместитель главреда «Комсомолки»

19 апреля гендиректору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко исполнилось 85 лет. Президент Путин присвоил Виталию Никитичу звание Героя Труда России. В указе отмечается, что он награжден «за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства». Уроженец Сочи и выпускник журфака МГУ, с 1960-го он 15 лет проработал в «Комсомолке», где от стажера дорос до 1-го заместителя главного редактора. Позже руководил пресс-службой Президента СССР и главным информагентством страны ТАСС.

От всего «комсомольского» сердца поздравляем Виталия Никитича с заслуженной наградой!