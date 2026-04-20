Расчеты ЗРК предотвратили нанесение ВСУ ущерба позициям и инфраструктуре РФ

Экипаж зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр», продемонстрировал точное уничтожение воздушной цели в Запорожской области.

«В ходе выполнения боевого дежурства на Ореховском направлении расчет произвел захват вражеского беспилотника самолетного типа. По решению командования зенитного ракетного дивизиона, экипаж оперативно осуществил пуск ракеты, которая поразила и полностью ликвидировала обнаруженную аэродинамическую цель», - сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что экипажи «Тор-М2» из группировки «Днепр» проводят постоянный мониторинг воздушного пространства, выискивая разведывательные и ударные беспилотники, а также баллистические ракеты и дроны-камикадзе, применяемые украинскими силами.

По словам заместителя командира расчета с позывным «Молния», комплекс ЗРК способен поражать воздушные цели всех типов, подчеркнув его высокую точность: «Машина видит все. Не бывает такого, чтобы промазали».

Круглосуточная работа расчетов ЗРК «Днепр» направлена на предотвращение возможных атак противника, способных нанести ущерб российским позициям и объектам гражданской инфраструктуры.

