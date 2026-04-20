Десантники ВС РФ поразили скопление украинских боевиков у Херсона

Расчет реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» постоянно подтверждает свою боеготовность, выполняя задачи по ликвидации вражеской бронетехники, огневых средств, складов с боеприпасами и укрепленных позиций.

«122-мм «Град» всегда готов к немедленному применению. По команде экипаж боевой машины выдвигается из укрытия на огневую позицию и наносит удар по выявленной цели», - комментируют кадры в Минобороны России.

Десантники ВС РФ поразили скопление украинских боевиков у Херсона

В военном ведомстве отмечают, что оперативная корректировка огня ведется круглосуточно с помощью операторов беспилотников, а тесное взаимодействие с разведывательными группами по отечественной системе закрытой связи позволяет артиллеристам поражать цели с высокой точностью и минимальным расходом боеприпасов на разных дистанциях.

«Мы провели плановую работу по объекту вблизи Херсона, успешно поразив сосредоточение живой силы противника. Эта техника продемонстрировала свою надежность и неприхотливость, а расчеты, подготовленные и опытные, регулярно решают боевые задачи в любое время суток, внося свой вклад в достижение победы», – поделился командир боевой машины с позывным «Первый».

Получив разведывательные данные, расчеты нанесли очередной точный удар, поразив пехотное скопление ВСУ в районе Херсона на правом берегу Днепра.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украине подвезли крутые беспилотники с ИИ. Чего ждать России?