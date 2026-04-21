В свой юбилейный год заслуженный артист России Игорь Саруханов откровенно поговорил о жизни в рамках видеопроекта KP.RU «По правде говоря». Музыкант вспомнил, как формировался отечественный шоу-бизнес, ответил на упреки в «попсовости» и дал оценку современной молодежи. В беседе Саруханов также затронул личные темы: рассказал о дочерях, собственном похудении и неожиданной истории с нейросетью, которая «украла» его песню. Не обошлось и без интриги — артист признался, что сумел вычислить своего хейтера, а заодно пригласил зрителей на юбилейный концерт, который состоится 30 апреля в КЗ «Москва». Полное интервью можно посмотреть в ВК Видео.

«Кому скажешь, подумают, что сумасшедший»

— У вас в этом году юбилей, 70 лет. И вообще для вас этот год юбилейный: 40 лет сольной карьеры, 30 лет вашему главному хиту «Скрипка-лиса». Какая из этих дат для вас все-таки важнее?

— Если говорить о первой, 70 лет — это опыт, сын ошибок трудных, как говорил Пушкин. Все эти три юбилея, они очень важны на самом деле, потому что «Скрипка-лиса» — это тоже удача. Все эти годы в одних и тех же городах, не могу сказать, что одни и те же люди, потому что они меняются с годами, но каждый год, когда я приезжаю, мне задают один и тот же вопрос: как она называется? Это очень сильно греет, как автора. Поэтому все три юбилея, они очень важны по-своему. Концерт большой, московский, будет 30 апреля. Я всех приглашаю в концертный зал «Москва». Вот там, конечно, будет и больше песен, там и времени больше, и, может быть, и гости какие-то приедут. Посмотрим, кто сможет.

— Хочется вернуться в 80-е, 90-е, во времена, когда только формировался наш отечественный шоу-бизнес. Какие тогда были опасности? Потому что от ваших коллег часто слышу про бандитов и какие-то жуткие истории. Вас это не коснулось тогда?

— Самые неприятные бандиты находились в Министерстве культуры. Потому что хотели, чтобы мы не писали свои песни, а чтобы пели их. Это двоечники, обычные формалисты, люди, которые просто формально учились ради диплома, может быть, слышали когда-нибудь, что диплом просто нужен, и все. А какой — неважно. Вот он закончил консерваторию, а играть на виолончели так и не научился. Его, естественно, никакой оркестр не возьмет. Куда он идет работать? Идет в министерство. Они никак не могли привыкнуть к тому, что они двоечники. Они спрашивали: «А почему вы поете свои песни?» Знаете, почему спрашивали? Потому что они до этого, за несколько дней до этого, пролоббировали закон, что если ты не член Союза композиторов и писателей, то ты непрофессиональный автор и ты не имеешь права петь свои песни, не больше 20% в программе, а все остальные 80% — только членов Союза писателей. Коими они являлись. Вот это были настоящие бандиты. Понимаете? Для меня лично.

— Но «крутые ребята» тоже в шоу-бизнес вмешивались?

— Что касается тех, которые приходили, вы знаете, всегда находились другие, которые им объясняли, что не надо трогать этих людей. Это были, как правило, шестерки дешевые. Приходили, говорили: «Я буду тебя крышевать». Я говорю: «хорошо». И сзади подходил большой такой человек и говорил: «Игорь, вы продолжайте, пожалуйста». Брали его так за плечи и отводили в сторону. Вот так было у меня, например. В 90-е было много артистов, были емкие годы, было написано много хитов. Несмотря на то, что происходили метаморфозы в стране, вы даже не могли себе представить, что завтра вдруг утром танк встанет и будет стрелять по Белому дому. Кому скажешь, подумают, что сумасшедший.

«Я счастлив»

— Говорили, что вы в какой-то момент "опопсели". Согласны ли с этим?

— Что такое попса? Что такое поп? Это популярное, да? Я занимаюсь популярной музыкой всю свою жизнь. Элтон Джон — это очень популярный артист, он занимается поп-музыкой. Стинг и так далее. Значит, их тоже можно назвать попсой. Я думаю, что это просто поп-рок, популярная музыка с элементами рока, джаза. Надо приводить конкретный пример, когда говорят «опопсел». Это просто, видимо, люди не совсем образованные или не понимающие в музыке. Просто для красного словца говорят. Вот ему дали возможность, микрофон, и он думает. Это из разряда тех, которые плохо учились в консерватории. Понимаете, да? Я могу сказать, что еще в 80-е родилась такая штука. Есть просто музыка, а есть сарухановщина. Так назвали музыканты. Потому что, когда я начинаю выступать, то понятно, что это я.

Я не согласен с «опопсел», вот с этой фразой. И вообще, честно говоря, в русском языке так много странных слов, которые немножко в унизительной форме звучат. Некрасиво звучит, как-то не очень уважительно. В те годы, когда ты развиваешься, становишься все лучше и лучше, и вдруг в этот момент приходит какой-то человек и говорит: «Вы знаете, вы что-то опопсели». Мне бы хотелось спросить этого парня: «Кто такой? Откуда ты взялся вообще? Что у тебя с образованием?» Поэтому я уже успокоился. Это в защиту всех, кого так называют. Это популярная музыка. Понимаете, назвать Леню Агутина попсой язык не повернется. Просто кому-то сказали, что попса — это плохо, а он, не подумав, не разобрав это на детали, поверил. Вот и все.

— За годы карьеры, чем вы гордитесь больше всего?

— Поскольку это очень тяжелый труд, он влияет на состояние души, на состояние отношений. Многие теряют семьи из-за того, что ты привязан к поездкам, постоянным отсутствием дома и так далее. Я горжусь тем, что, несмотря на тяжелый, тяжелейший труд и отсутствие дома, у меня есть две дочери. Я счастлив.

— Не думали поработать с молодыми артистами? Может быть, слышали группу «Три дня дождя», Ваня Дмитриенко начал уходить в рок.

— Ваню я лично знаю, да. Он молодец, хоть и не знает песню «Лодочка», как он сказал. Мы недавно с ним встречались, бились, так сказать, в шоу «Битва поколений». И он как раз судил, он был в числе судей. Да, это странно. Он судил, не зная. Я ему говорю: «Вань, как ты не знаешь? Мы же с тобой месяц тому назад выступали вместе на одном концерте на улице. И я слышал, что поешь ты, а ты не мог не слышать, что пою я». Он говорит: «Да-да, точно. Но я же могу не знать «Лодочку»?». На что я говорю: «Конечно, ты можешь не знать. Но ты знаешь, что такое «Лодочка». А он мне: «Но все равно, вы знаете, мне больше близка эта группа 5sta Family, потому что они со мной из одного лейбла». Понимаете, о чем я? А он в это время судья, он не имеет права этого делать. И потом он должен быть объективным, а не просто потому, что знает этих ребят. Просто линия наименьшего сопротивления — это самое любимое сопротивление молодежи. Ничего не делать, ничего не читать.

Ничего не знаю, не слышал. Нет, мне это не интересно. У меня у самого дома такие, знаю не понаслышке. Но я все равно добиваюсь того, чтобы вы меня слушали, потому что на моем опыте, я повторяю, знание — это сила. Это не я сказал. Вот в чем дело. Поэтому, если хотите быть счастливы, безумно счастливы, читайте, познавайте, развивайтесь. Так вот, и Ванечке я сказал в конце: «Вань, когда мне было столько, сколько тебе, я знал не только тех, кто живет в моей стране, музыкантов и их песни. Я знал еще всех, кто живет за пределами нашей Родины, которые нас, кстати, учили многому. Я знал все. Я думаю, что тебе это не помешает». Он хороший парень очень, приятный в общении. Мы недавно виделись на премии «Виктория». Ванечка там пел. Он, кстати, подрос, вырос за этот год. Молодец, ничего не скажешь.

«Человек должен следить за своим внешним видом»

— Говоря про популярную музыку, опять же, сейчас в чартах стали появляться нейромузыканты, то есть нейросети, и они на высоких местах. Как вы думаете, надолго ли все это или какой-то временный тренд?

— Я не могу, конечно, предсказать, как надолго, потому что людей, которые не хотят ничего делать и хотят, чтобы, наверное, нейросеть за них все сделала, очень много. Но с ними бороться бесполезно, потому что им нравится это. Более того, один человек написал так музыку, а мелодия полностью совпала с «Лодочка, плыви в озере зари». Это известный уже факт. Просто полностью всю мелодию. А он, наверное, не знает, что это моя песня «Лодочка», потому что если бы он знал, он бы это не сделал, потому что сейчас будет этими людьми заниматься Российское авторское общество. Их вызовут в суд, их будут судить. Вот что такое незнание. Понимаете, в какую ситуацию попал этот якобы автор? Я считаю, что нейросеть надо использовать в техническом смысле этого слова, но не в музыкальном. И не в написании, и не в поэзии точно, потому что поэтический дар — это другое, это не нейросеть. И это не дар, понимаете, это другое. Это достижение техническое, но не больше. Но не поэтическое и не музыкальное.

— Под вашими постами нашел такой комментарий: «Приятно смотреть, одет как мужчина. И скромно, и со вкусом. А то одни попугаи со стразами»...

— Вот это правда. Не одни, не надо обобщать. Мы же с вами не попугаи. Да, я согласен, такое есть. Дело в том, что человек должен следить за своим внешним видом. Я так живу с самого начала. Когда-то давно, когда мне было 15 лет, я должен был соответствовать музыке, гитаре. И я не мог надеть какой-то серый костюм, это была бы эклектика жуткая совершенно. Поэтому мне шили костюмы из джинсы или из вельвета, или просто привозили какую-то джинсовую куртку. Тогда вообще этого не было в магазинах. И я думал, что мне купить? Мне купить куртку, джинсы или новый диск Элтона Джона? Вот так мы жили. Но я считаю, что человек должен следить за своим внешним видом обязательно.

— И еще есть такой комментарий про ваш главный хит: «Мне 54 года. Лет 40 я слышал Скрипка-лиса, и только последнее время “Скрип-колеса”. Может, это возрастное?»

— Нет, я сейчас объясню. Дело в том, что где-то через какое-то время после выхода он был хороший, очень яркий выход, с хорошим клипом, дорогим. Такого клипа не было, он очень дорогой был в те годы. Тигран Кеосаян — автор этого клипа. И вот Российское авторское общество, где я зарегистрировал «Скрипка-лиса». И везде-везде начались всякие споры. Это как снежный ком накапливалось. И в результате Российское авторское общество написало мне заявление, где просит зарегистрировать песню «Скрип колеса». Потому что с разных уголков нашей Родины кто-то где-то исполняет и пишет «Скрип колеса». Надо было зарегистрировать, чтобы я получал выплаты.

«Слово «любовь» я не произношу»

— Вы относительно редко показываете свою дочь Розалию. Это ее просьба или сами не хотите лишний раз ее в соцсетях как-то рекламировать?

— Почему каждый день надо показывать? Я показываю только тогда, когда я желаю ей что-то в день рождения или еще какой-то праздник, 8 Марта. Или написал песню про Розочку. Я пою эту песню, и в это время такая нарезочка, где она маленькая совсем, глупенькая, потом она потихонечку вырастает. Сейчас она уже еще больше, уже 11 лет. Она танцовщица, она прекрасно играет на флейте, на фортепиано, флейту бросила почему-то. Она говорит: «У меня губы болят, папа». Я говорю: «Все, бросай, наверное. А то вот такие будут губы у тебя накачаны». Даже не думал, что надо каждый день показывать своих дочерей. У меня обе потрясающие, прекрасные. Но когда они достигают чего-то, например, Любочка, допустим, стоит на первом месте. Она в области бальных танцев, думаю, где-то уже почти-почти кандидат мастера спорта. Когда я вижу, что она получила какую-то медаль, я показываю, если Розочка тоже что-то смешное, красивое сделала, тоже выкладываю, но каждый день я считаю, что неправильно.

— У вас накопился большой жизненный опыт. Можете ли вы сказать, что сейчас на отношения смотрите мудрее, чем 20–30 лет назад?

— Да, естественно, потому что мои знания, когда мне было 30 или 25 лет отличаются, потому что все время задаешь вопросы, живя, проживая и натыкаясь на что-либо, на непонятки какие-то, то вот в этом моем возрасте я пришел к выводу, что, во-первых, невозможно познать женскую психологию до конца. Может быть, через 10 лет я скажу: «Все, я специалист в этой области». У всех мамы и папы, но все разные. Что касается отношений, то это очень сложный вопрос, на который я до сих пор не могу ответить, наверное, многое зависит от тебя самого. Ты всегда подвержен таким испытаниям, которые от тебя не зависят вообще, от настроения другого человека. А если ты его любишь? Нормально, приехали, вот и начинается. А он тебя не любил никогда, он просто разрешал тебе любить себя, и ему было хорошо до этого момента.

— Какие качества вы цените в женщинах?

— Преданность, уважение. Слово «любовь» я не произношу, потому что у мужчин это одно, у женщин это совершенно другое. И составляющие, если какие-то там аспекты, это все по-разному. Разное мировоззрение, мироощущение. Поэтому и мы разные.

— Пару лет назад вы рассказывали, что похудели на 25 килограммов за три с половиной месяца. Такое вообще возможно?

— Это было просто тяжело. Было 112 килограммов, стало 90, это минус 22 килограмма. Это очень сложно, это просто вот рот на замок, есть в 10 раз меньше. Конечно, это дефицит калорий, это очень тяжело. Я взвешивал еду, понимаете? Это сложно совмещать с работой, которая требует больших затрат на сцене. Я даже падал, шатало. Сейчас я немножко набрал, но я продолжаю бороться с этим и внимательно слежу за тем, чтобы меньше есть. Потому что это все-таки было переедание.

Игорь Саруханов и корреспондент "КП" Кирилл Мишин.

