Праздник за рулем: Почему так важно воздержаться от выпивки, даже если очень хочется?

Каждый год в период новогодних праздников на территории РФ растет число выявленных водителей с признаками опьянения. Фото: Госавтоинспекция МВД России.

Любая его доза резко снижает концентрацию, замедляет реакцию и искажает оценку расстояния и скорости.

Отказаться нельзя дыхнуть

Запятую, как в известном мультфильме, ставьте сами. По данным официальной статистики Госавтоинспекции, в период новогодних и рождественских праздников, например, число выявленных водителей в состоянии опьянения выше, чем в любое другое время в календаре. Основных причин две. Да, праздник расслабляет - то, чего никогда в будни ответственный автолюбитель себе бы не позволил, в долгие выходные работает наоборот - «Мне тут недалеко, домчусь», «Меня не вычислят». Роковое заблуждение, говорят в Госавтоинспекции. И добавляют: в Новый год, как, впрочем, в любые другие праздничные дни, не обязательно продолжительные, инспекторы ДПС проводят сплошные проверки. Проще говоря, они готовы остановить любой автомобиль в потоке и проверить водителя. Отказываться от проверки себе дороже. Можно лишиться водительского удостоверения. Единственный возможный сценарий - не употреблять алкоголь, планируя поездку, а если уж случилось застолье, заранее озаботиться вывозом такси, например, или оформлением услуги «трезвый водитель», тут уж кому что. И да, майские не за горами.

Сплошные проверки «Нетрезвый водитель» в праздники проводятся ежедневно. Наказание строгое и по делу: статья 12.8 КоАП РФ - 45 000 рублей штрафа и лишение прав на 1,5 - 2 года. Если водитель повторно попался пьяным в течение года, это уже уголовная ответственность (статья 264.1 УК РФ): штраф до 300 000 рублей, обязательные работы или реальный срок заключения.

Цифры-2026

За первый квартал 2026 года в России зафиксировано снижение основных показателей аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. В 1025 (-38,3%) таких ДТП погибли 249 (-49,5%) и получил ранения 1401 (-36,6%) человек.

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России генерал-майор полиции Алексей Кузнецов: «Рейдовые мероприятия работают на опережение. Присутствие нарядов ДПС на дорогах, особенно в местах массового притяжения граждан (кафе, рестораны, торговые центры), оказывает мощное профилактическое воздействие. Нетрезвый водитель, завидя экипаж, меняет решение: вызывает такси, например. Госавтоинспекции помогают граждане, организованные сообщества - автоклубы, мотоклубы, казачьи дружины, «Ночной патруль». Они сообщают о подозрительных водителях, и сигнал принимается в отработку. О рейдовых мероприятиях и сплошных проверках Госавтоинспекция заранее уведомляет СМИ, приглашает журналистов и общественников принять в них участие. Цель - профилактика. Наша общая задача - не допустить пьяного на дорогу».

На себя надейся

Госавтоинспекция в канун праздников напоминает неравнодушным гражданам: если видите, что водитель движется опасной траекторией, «плывет» по полосам, создает аварийные ситуации и есть основания полагать, что он пьян, сообщите об этом. Номер 102 или 112. Назвать нужно марку, цвет, госномер автомобиля, направление движения. Звонок может предотвратить ДТП и спасти чью-то жизнь. Экипажу ДПС хватит 5 - 10 минут, чтобы сориентироваться и остановить такого водителя.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».