Боевая работа экипажа вертолета Ка-52

В ответ на атаки киевского режима по гражданским целям на территории нашей страны, Вооруженные Силы России провели минувшей ночью ряд точечных операций, задействовав высокоточное дальнобойное вооружение. Удары крылатыми ракетами и беспилотниками были нанесены по украинским промышленным и транспортным объектам, имеющим непосредственное отношение к Вооруженным Силам Украины (ВСУ).

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на брифинге заявил об успешном выполнении поставленных задач и поражении всех запланированных целей. Он также озвучил данные о больших потерях украинской стороны за прошедшие сутки.

Экипаж Ка-52м поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север»

Согласно информации Объединенной группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации, за прошедший день были ликвидированы: более 195 военнослужащих ВСУ силами группировки «Север», 210 — группировкой «Запад», 205 — «Южной» группировкой, 315 — «Центр», 230 — «Восток» и 50 — «Днепр».

Кроме того, по данным с основных направлений, главнокомандующий ВСУ Сырский за последние 24 часа утратил 1205 украинских военных и иностранных наемников. Подразделениями ВС РФ также было уничтожено за это время 23 полевых склада с боеприпасами, один танк, 13 единиц бронетехники, восемь артиллерийских орудий, в том числе хорватская РСЗО RAK-SA-12, семь станций РЭБ и 77 транспортных средств.

Российская армия, применяя армейскую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию, также поразила украинские энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству и подготовке ударных дронов, а также места временного пребывания украинских военнослужащих и иностранных наемников в 147 районах.

Системы ПВО России, согласно сводке, сбили четыре управляемые авиабомбы и 274 беспилотника самолетного типа, применявшиеся ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения спецоперации по состоянию на 20 апреля 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

135918 - дрона.

656 - ЗРК.

28984 - танка и бронемашин.

1704 - РСЗО.

34541 - орудий.

59812 - единиц спецтехники.